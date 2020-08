Sågverk i Alfta är årets företagare – beskrivs som pionjärer: "Väldigt hedrande"

Under onsdagen utsågs familjeföretaget Nordanå trä i Alfta till årets företagare i Ovanåkers kommun. Priset vill vd:n tillägna alla sina anställda och sin far Göran Linngård, som gick bort under förra året.

– Det var min farsa och hans bror som startade företaget i mitten på 70-talet, säger Jonas Linngård.