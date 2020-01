Så var farsen Conny Lagers lager: Snabba repliker och dråplig humor

Ett strålande tillfälle att se rolig teater är förstås trettondagsafton, eftersom kvällen till och med delar namn med en klassisk komedi. Vad är då naturligare än att i Iggesund ha premiär inför fullsatt salong av en nyskriven fars just denna kväll? När nu Iggesundsrevyn tagit paus ett år och publiken längtar efter att få skratta? Förstås - inget.

Revyrävarna Lennart Hämäläinen och Cia Olsson har slagit sina kloka huvuden ihop och kreerat ett kvickt, rappt och dråpligt stycke med alla de inslag en riktig fars ska ha: fysisk humor, snabba repliker och fullständigt förvirrad intrig fylld av erotik, sprit och ramlande. Här finns den skurkaktige men till synes oförvitlige lagmannen i form av Östen Erikssons svårt allergiska polis, den allvetande och munviga tjänsteflickan i form av Alessandra Ingargiolas städerska, olika dörrar att komma in och ut ur liksom en konflikträdd huvudperson som allt under pjäsens gång trasslar in sig i en härva av lögner tillsammans med en knippa mer eller mindre färgstarka karaktärer.

Cia Olssons lätt bedagade och champagnealkoholiserade granne Måna är fantastisk i sin tajming och sitt plastiska sätt att snedtända. Olsson lyckas dessutom ge sin roll en flerdimensionell känsla vilket är en bedrift i fars-sammanhang.

Föreställningen är drygt två timmar, vilket relaterat till innehållet kanske ändå är aningen för långt. Det finns longörer då man faller igenom och börjar grubbla över konstigheter i intrigen vilket aldrig är bra när man ser fars. Men på det stora hela har publiken väldigt, väldigt roligt.

Bäst är samspelet mellan Hämäläinen och Östen Eriksson liksom Eriksson när han slåss med blomkrukor som amerikansk agent. Skrattårarna rann ordentligt även när Ingargiolas städerska -i bästa commedia dell’arte-tradition med underbart fysisk mimik- vandrade från slagfärdig till förtvivlad. Roligt!

Tyckte också mycket om Ingela Söderlunds mjuka sätt att göra sin godisälskande tant. Knasigt men ändå ömsint och med kärleksfull humor utan att vara plump eller billig.

Teaterdebuterande Caritha Bergqvist har den otacksamma uppgiften att försöka spela helt normal bland de övriga farsartade medkaraktärerna. Vilket är mycket svårare än det låter men som Bergqvist ändå ror i land. Jesper Nilsson och Emelie Holmberg gör föreställningens unga par med mycket mimik, Gösta Ekmansk-plastik och förvecklingar.

Lennart Hämäläinen utför ett hästjobb som Conny Lager - är på scenen hela tiden och är så där härligt, intensivt förtvivlad i sin ansträngning att på minst konfliktkrävande sätt lösa sina självförvållade bekymmer. Lyckas dessutom göra sin Conny sympatisk och mänsklig.

Jag hoppas det kommer flera farser i Iggesund och med samma nytänk som i denna. Det är befriande att slippa drivor av underlivsskämt (det blir mycket roligare om det bara är något enstaka!) och gubbar som spelar gummor. Underbart också att det finns så driftiga och duktiga människor som vill göra rolig teater en Trettondagsafton i Iggesund 2020.

Katarina Widholm

PÅ SCEN

Conny Lagers lager

En fars av Cecilia Olsson och Lennart Hämäläinen

Regissör och producent: Cecilia Olsson

Medverkande: Lennart Hämäläinen, Caritha Bergqvist, Östen Eriksson, Ingela Söderlund, Jesper Nilsson, Emelie Holmberg, Alessandra Ingargiola och Cecilia Olsson

Spelas på Iggesunds Folkets hus fram till 2 februari