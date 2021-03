Så svarar regionchef om vaccinkritiken och åldersfrågan: "Klart att logiken haltar"

På måndagen har vi berättat om kritik från anhöriga och Svenska Downföreningen mot att personer med Downs syndrom som omfattas av LSS-insatser prioriteras lägre än ålder i vaccinationsordningen, trots att de har stor risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 och åldras snabbare än andra.

Vi kontaktar Tina Mansson Söderlund, vaccinsamordnare i Region Gävleborg, under en av pandemins alla hektiska arbetsdagar. Sammanträden och en presskonferens har avklarats under dagen, ett möte med statsepidemiolog Anders Tegnell väntar under kvällen.

När vi ger henne möjlighet att bemöta den kritik som riktats mot hur regionen prioriterar personer med Downs syndrom i vaccinationsprocessen inleder hon med ett kort svar.

– Den frågan måste man ställa till Folkhälsomyndigheten.

– När det gäller prioriteringsordningen har vi bara att följa det som Folkhälsomyndigheten angett, vi gör ingen annan prioritering, säger Tina Mansson Söderlund.

Jag förstår absolut synpunkten. Det är flera saker som är ologiska i den rangordning som är gjord.

Att det finns andra regioner som tolkat bestämmelserna på ett annat sätt, och särskilt lyft personer på LSS-boenden och med personlig assistans i prioriteringen, har hon svårt att kommentera.

– Jag kan inte svara på hur andra gör. Jag vet ju att det finns de som gjort olika. Stockholm har till exempel vaccinerat personal före äldre personer. Men jag vet ju inte vilka överväganden de har gjort. Jag kan bara svara för Region Gävleborg och hur vi har gjort, säger Tina Mansson Söderlund.

Att personer med Downs syndrom åldras snabbare, är det något ni tar hänsyn till?

– I fas två är det beskrivet att personer med LSS-insatser ska prioriteras. Bor man i en gruppbostad eller hemma och har sina föräldrar som assistenter så skiljer man inte på det. I den gruppen finns ingen rangordning mellan diagnoser.

Men hur tacklar man frågan att personer med Downs syndrom åldras snabbare, med tanke på att ålder är en så viktig aspekt?

– Om de åldras snabbare eller inte är inte en faktor som vi ska ta hänsyn till. Här omfattas man ju som grupp, för att man har LSS-insatser, säger vaccinsamordnaren och fortsätter:

– Men jag förstår absolut synpunkten. Det är flera saker som är ologiska i den rangordning som är gjord. Den riskfaktor som är allra starkast är ålder, men i och med att man skiljer på en 80-åring som har hemtjänst och en som inte har hemtjänst, vilket man gör i prioriteringsordningen, så är det klart att logiken haltar.

Tina Mansson Söderlund påpekar dock att "bekymret" för Region Gävleborg är att de förbundit sig till ett avtal med staten:

– Vi ska följa den här prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten, så vi har inte hur fritt som helst att röra oss mellan de här grupperna.

Hon betonar samtidigt att hon förstår att många är oroliga över att drabbas av covid-19.

– Det är väldigt många med Downs syndrom som har hälsoproblem som hänger ihop med den kromosomstörningen, så jag förstår absolut oron hos närstående över att de ska bli sjuka, säger Tina Mansson Söderlund och fortsätter:

– Man pratar mycket om de äldre som levt helt isolerade, men det är också många med funktionsnedsättningar som inte kunnat umgås eller vara på sin dagliga verksamhet till exempel. Man glömmer bort den där gruppen lite, många av dem har levt väldigt isolerade.

– Men vi jobbar så fort vi kan, problemet är att det hela tiden är en kamp om doserna och vem som ska gå före någon annan. Det är väldigt olyckligt att det blivit så.

Jag har under en vecka hundratals telefonsamtal, mejl och kommentarer på olika sätt om varför man borde få gå före.

Känner ni av frustrationen över att olika grupper inte får tillgång till vaccin?

– Ja, jättemycket. Jag har under en vecka hundratals telefonsamtal, mejl och kommentarer på olika sätt om varför man borde få gå före. Jag förstår det, för det är många som vill ha vaccin. Men situationen ställs på sin spets när det är så begränsat med doser.

Svenska Downföreningen undrar om det finns en bristande kunskap om Downs syndrom i regionen, vad säger du?

– Hur det ser ut i regionen kan jag inte uttala mig generellt om. Men när det gäller vaccinationsordningen styr vi inte över den.

Och vad säger du om kritiken mot att personliga assistenter prioriteras lägre än exempelvis hemtjänstpersonal?

– Det har väl att göra med åldersspannet man jobbar med. Inom LSS-området är medelåldern lägre än i äldreomsorgen, och då kommer den personalen längre ner på listan, säger Tina Mansson Söderlund.

När det gäller klagomålen mot att regionen gett väktare förtur till vaccin hänvisar Mansson Söderlund till den utredning som myndigheten nyligen låtit göra, och som inte funnit några belägg för att Region Gävleborg begått felaktigheter i hanteringen.