Så skapar Hälsingland live julstämning – spelar in ny julkonsert med lokala artister

Coronan tvingar många att tänka om och tänka nytt. Så även musiksatsningen Hälsingland live.

I stället för den inplanerade julkonserten med Sandviken big band, som fick ställas in på grund av pandemin, har producenten Emil Westberg samlat delar av Hälsinglands artistelit för en intim hemma hos-spelning.

– Det är inte lätt att vara konsertarrangör i dessa tider. Därför väljer vi att fortsätta satsa på digitala konsertupplevelser, säger Emil Westberg.

Idén att åka hem till de medverkande artisterna uppkom just på grund av de restriktioner som alla i dag måste förhålla sig till.

– Vi vill skapa en spännande, intim julkonsert genom att åka hem till några av våra bästa hälsingemusiker och artister som spelar en varsin jullåt, säger Emil Westberg.

Per Persson, Östen Eriksson och House of say är några av artisterna som kommer att medverka.

Konserten kommer att sändas lagom inför jul, både via Hälsingland lives egen hemsida och via helahälsingland.se – där den kommer att vara gratis att se för prenumeranter.

Under onsdagen och torsdagen åkte ett litet filmteam, under ledning av Andreas Hamrén, runt i Hälsingland.

– Det har varit hektiskt. Vi har tänkt effektivt och minimalistiskt, säger han.

Inför en vanlig konsert riggar de scenen i ungefär en och en halv dag. Den här gången gjorde produktionsteamet åtta stopp på två arbetsdagar.

– Så det är stor skillnad. Samtidigt får man vara kreativ på ett annat sätt och tänka nytt, säger Andreas Hamrén.

Ett av stoppen var hos operasångaren Kristina Elfversson, i Bergvik utanför Söderhamn.

Från farstukvisten vid föräldrahemmet bjöd hon på ett klassiskt framförande av Sibelius julvisa.

– Det är jätteroligt att vara med i det här. Det är så mycket som ställts in i år att det kändes självklart att tacka ja när de ringde, säger Kristina Elfversson.

Tidigare bodde hon i Berlin och var projektanställd vid den statliga Radiokören, samtidigt som hon frilansade som operasångerska.

– Opera kan tyckas vara en liten värld, men när du väl är inne i den är den större än vad många tror. Det gäller att våga satsa, säger Kristina Elfversson, som numera jobbar som sångpedagog på Kulturskolan i Söderhamn.

Ett av de andra stoppen samma inspelningsdag var hos electropop-duon House of say, i Segersta. Gruppen består av Sanne Stenbeck och Sebastian Winskog.

De framförde en egen syntversion av O helga natt.

– Den låter inte som den traditionella tolkningen, men jag tror att tittarna kommer att känna igen sig, säger Sanne Stenbeck.

Trots att de bara hade några dagar på sig att förbereda sig var de redo när kamerorna började rulla.

– Den här låten har funnits med i mina tankar länge. Jag har alltid velat göra en tolkning av den, som även gör originalet rättvisa, säger Sanne Stenbeck.

Efter inspelningsdagarna återstår klippning av konserten, innan den är redo att sändas. Emil Westberg hoppas kunna bidra med klassisk julstämning i den här annars väldigt annorlunda säsongen.

– Vi vill fånga julens hoppfullhet och värme. Lyckas vi med det tror jag att de som tittar kommer att ha lättare att stå ut med och följa myndigheternas rekommendationer, så att vi till slut kan bli kvitt pandemin, säger han.

Fakta: Artisterna som medverkar i Hälsingland lives julkonsert

● Kristina Elfversson (Bergvik).

● Fredrik Svensson/Naphta Sings (Rengsjö).

● House of say (Segersta).

● Per Persson (Bollnäs).

● Thomas von Wachenfeldt (Bergsjö).

● Emma Härdelin (Hudiksvall).

● Östen Eriksson och Jens Christensen (Iggesund).

● Pär Engman och Maja Wreiding (Järvsö).

Konserten kommer att sändas fredag 18/12, klockan 20.00, och vara tillgänglig fram till 31/1, klockan 24.00.

Hälsingland live är en satsning som finansieras och drivs av Bollnäs och Söderhamns kommun, med bidrag från Region Gävleborg. Julkonserten är gratis att ta del av för prenumeranter på helahälsingland.se och kommer att sändas via vår sajt. Icke-prenumeranter kan köpa biljetter på Hälsingland live:s webbsajt.