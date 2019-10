Så ska parainnebandyn få fart – gammal cuptradition väcks till liv: "Idrott för alla ska gälla"

I december förra året anordnade Gävle GIK en uppvisningsmatch i parainnebandy i Ljusne. Allt för att väcka intresset för parasporten i Hälsingland.

Nu tas nya tag med innebandyn i fokus. Den här gången finns både de lokala förbunden och IBF Söderhamn med på tåget.

– Vi projekterar för en turnering som vi hoppas ska vara ett startskott för parainnebandyn även i Hälsingland, säger Jakob Westerlund, kanslichef på Gästriklands innebandyförbund.

I dag erbjuder Höghammargymnasiet i Bollnäs parasport, men ännu finns inga innebandyklubbar i Hälsingland som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsvariationer.

– Vi vill att innebandyklubbarna själva ska ta hand om verksamheten, med stöttning av förbunden naturligtvis, säger Jakob Westerlund.

I dag ligger parainnebandyn under Svenska parasportförbundet, men det arbetas aktivt för att flytta över verksamheten till Svenska innebandyförbundet.

– Det blir bättre förutsättningar med alla under samma paraply. Idrott för alla ska gälla. I Norge ligger till exempel all paraidrott under respektive idrottsförbund, säger Elin Lund Jonsson, idrottskonsulent på Parasport Gävleborg.

Nyligen har de första regionsserierna för parainnebandy startats med sammanlagt tolv lag från Dalarna och Gästrikland som upptagningsområde. Parasport Gävleborg och de lokala förbunden vill få med lag också från Hälsingland.

– Huvudsyftet är att bygga en föreningsutveckling även här, säger Jakob Westerlund, som i veckan hade möte i Söderhamn där representanter från Hälsinglands och Gästriklands innebandyförbund fanns med. Även Parasport Gävleborg, Gävle GIK, Söderhamns IBF och en tänkbar sponsor deltog.

Konkret ligger planerna för en innebandyturnering – troligen i december, som ska fungera som ett startskott för att få igång verksamheten.

– Det finns ju en historia om innebandy på juldagen i Söderhamn. Det är en tradition vi skulle kunna tänka oss att väcka liv i, säger Anders Fernlund, ledare för Gävle GIK:s parainnebandylag och boende i Söderhamn.

– Turneringen hette Bäst i stan. En prestigefylld turnering där alla Söderhamns lag var med. Så juldagen är ett alternativ, säger han.

Söderhamns IBF har i dag flicklag och damlag i sin verksamhet. Nu öppnar de för att ta in parainnebandy under klubbens vingar.

– Jag tycker att vi ska kunna vara en förening som är öppna för att erbjuda innebandy för den här målgruppen. Den här cupen är en bra sak för oss att vara med och arrangera. Det här är något som IBF Söderhamn vill vara med på, säger Anna Håkansson, ordförande i Söderhamns IBF.

Intresse har också visats från innebandyklubbarna FBC Bollnäs och Hudik/Björkberg IBK för att eventuellt kunna erbjuda parainnebandy i sina verksamheter i framtiden.

– Vi kommer att ha möten med dem inom kort, säger Jakob Westerlund, kanslichef i Gästriklands innebandyförbund.