Så ska nationaldagen firas i Bollnäs – blir digital: "Viktigt att skapa en känsla av gemenskap"

Som så mycket annat under den rådande pandemin kommer även nationaldagsfirandet att bli annorlunda i år. I Bollnäs kommun blir det en digital variant.

– När vi inte kunde ha folkfesten på Långnäs som planerat försökte vi komma på hur vi kunde fira tillsammans utan att bryta mot rådande restriktioner, säger Emil Westberg, producent Kulturhuset.

– Det var viktigt att skapa en känsla av gemenskap och ett högtidligt firande, trots att vi inte får vara tillsammans.

Firandet består i år av tre delar. Under veckan, fram till lördag, kommer Bollnäsborna ha möjlighet att pynta utvalda ställen i kommunen i gult och blått. Platserna är Ica i Arbrå, Brotorget i Bollnäs, Biografteatern i Kilafors, campingen i Rengsjö, älvbron i Segersta och macken i Vallsta.

– Vi tänker att man kan gå upp dit och sätta upp sitt gula och blåa pynt och att vi skapar installationer på Brotorget och runt om i byarna.

Under veckan samlar kommunen också in tips från Bollnäsborna på hur man ska fira nationaldagen och hälsningar till nära och kära. De blir sedan en del i den livesändning som hålls under lördagen via kommunens Facebooksida.

Där blir det också intervjuer, musik och tal av kommunfullmäktiges ordförande Kristoffer Lindberg (S).

– Vi hoppas att vi på det här sättet kan högtidlighålla nationaldagen och skapa känslan av att vi är del av ett sammanhang.

En extra satsning görs också för att personer som bor på kommunens äldreboenden ska kunna ta del av sändningen.

– Vi har tagit kontakt med äldreboendena och kommer att förse dem med bakelser under tiden som sändningen pågår, säger Emil Westberg.