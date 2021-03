Så rustar Hudiksvall för den tredje vågen: "Pratet om kramkalaset skapar ju förstås viss osäkerhet"

Enligt förvaltningschefen Marie Palmgren har Hudiksvalls kommun två viktiga tankar när det gäller att förbereda sig för den tredje vågen: Att se till att alla vaccinationer görs – och att fortsätta hålla den fysiska närvaron låg. Och läget är bra. Alla som bor på äldreboenden i Hudiksvalls kommun är nu vaccinerade.

– Det har gått ett antal veckor. Vi var ju väldigt snabba. Hudiksvalls kommun var i princip snabbast i Sverige med att vaccinera alla på äldreboendena.

Det kan finnas något undantag tror hon. Kanske någon som är allergisk, någon som inte velat vaccinera sig eller någon som precis flyttat till ett äldreboende men inte fått andra sprutan.

De flesta som arbetar på äldreboendena är också vaccinerade. Inom hemtjänsten håller man på att vaccinera boende och många i personalen är vaccinerade. Det är svårare att få överblick över hemtjänsten och hemsjukvården eftersom även regionen blandas in i de siffrorna.

Känner ni er trygga nu, sitter rutinerna i hur man ska hantera corona på till exempel äldreboendena?

– Jag kände mig ju trygg innan Månsbacken, svarar Marie Palmgren. Vi hade lyckats mota det vi hade fått in. Och får in, det får man. Det räcker med två minuters glömska ibland.

Marie Palmgren betonar att det fanns personer som åkte in på sjukhus utan corona, men som hade med sig hem när de kom tillbaka till boendet på Månsbacken. Och det finns de som bor på boenden som är rörliga och rör sig ute i samhället och då lätt tar med sig smittan in. Två hygienutrymmen har byggts till i boendet. Just nu har man också inflyttningsstopp på Månsbacken – och i hela Delsboområdet – fram till dess att en förstudie beställd av kommunstyrelsen är klar angående behovet av boenden nu och framgent.

– Man gick in i en ny organisation under 2020. Tyvärr gick vi in i den den 1 mars, samtidigt som pandemin kom. En del saker har tagit längre tid än vad vi hade önskat.

Nämnden har tagit fram en ny förvaltningsplan för uppföljning, något som enligt Marie Palmgren tidigare saknats. Hudiksvalls kommun har tidigare varit organiserat på ett sätt som byggt på rapportering, något som hon tycker skickat fel signaler. Det är uppföljningar man behöver jobba med istället, där varje medarbetare äger ansvaret att följa upp sitt eget arbete.

–Det är något som har varit en brist. Det är inte nämndens fel, och inte förvaltningens fel. Nu har vi utarbetat en modell, och efter årsskiftet jobbar vi verkligen efter den modellen.

Hade den modellen funnits på plats tidigare hade den hjälpt Månsbacken, tror Marie Palmgren. Nu fick modellen, som oavsett pandemin var planerad, istället en skjuts av pandemin. I övrigt fortsätter man alltså jobba ungefär som tidigare.

– Vi jobbar på. Vi har inte förändrat något i vårt beteende utifrån att man fått sprutorna ute i verksamheten. Vi har inte lättat upp något på restriktionerna.

Något som däremot skrämmer Marie Palmgren lite nu är det förestående "kramkalaset". För hon förstår att det finns en stor längtan att få träffas och krama sina släktingar.

– Pratet om "kramkalaset" skapar ju förstås viss osäkerhet. Där måste vi se hur vi ska hantera detta. Det kan innebära en risk – när vi inte ännu vet hur alla mutationer beter sig. Så att fortsätta arbeta med säkra mötesplatser känns viktigt. Risken är ju annars att vi slappnar av för tidigt.