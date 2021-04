Allra flest burkar och flaskor pantades i Ljusdal, i alla fall om man ser till antalet pantade föremål per invånare i kommunen. I Ljusdal handlar det om 273 pantade burkar och flaskor per person, på andra plats kommer Söderhamns kommun med 247 per person.

Bollnäs landar på ett snitt på 242 per person och Hudiksvall på 239. I botten återfinns Nordanstig med 182 pantande burkar och flaskor per person, och Ovanåker med 199 per person.

Snittet i hela Sverige är 214 flaskor och burkar per person.

Riktigt varför det skiljer sig så mycket mellan kommunerna är inte klarlagt. Men Pantamera som presenterat statistiken tror att coronapandemin har haft en stor inverkan på det gångna årets pantstatistik. Dels genom att gränshandeln har minskat, dels genom att svensken är mer hemma än ett vanligt år – och därmed också dricker mer hemma.

– De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor vi konsumerar i hemmet, jämfört med de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera i ett pressmeddelande.