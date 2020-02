Så många busschaufförer rattsurfade i Gävleborg – här är lägena de får ha telefonsamtal

Sedan februari 2018 har det varit förbjudet att hålla mobilen i handen när man kör. Privatpersoner åker med jämna mellanrum fast för brottet, men även yrkeschaufförer har svårt att hålla sig borta ibland. Det visar en enkät från SVT Örebro. Under förra året kom över 3000 anmälningar till länstrafikbolagen i Sverige om bussförare som använt telefonen i trafiken.

Under 2019 fick X-trafik in 41 anmälningar om att busschaufförer använt mobilen under körning i Gävleborg. Första året med den nya lagen hade de 39 anmälningar.

De som har avtal om trafiken i Gävleborg är bland annat VY, Mohlins Bussar, Byberg och Nordin, VS & Perssons och Bollnäs Buss. Anmälan skickas till det berörda bolaget och är uppgifterna tillräckligt detaljerade kan man veta vilken busschaufför det rört sig om och ta ett samtal med vederbörande.

– Man hör förarens version, tydliggör vad som gäller och kan ge en varning, säger Marie Nordmark, avdelningschef för X-trafik. Om det blir återupprepning, kan det definitivt leda till avslut.

X-trafik har så kallade affärsmöten med trafikföretagen kvartalsvis. Då luftas den här frågan och Maria Nordmark tycker att de verkar ta den på allvar.

– Vid ett tillfälle vet jag att ett företag slutade att förlänga en timanställd på grund av det här, men det kan säkert ha hänt vid fler tillfällen.

Eftersom lagen inte hade införts när upphandlingarna gjordes har X-trafik ingen möjlighet att vitesbelägga företagen om de inte åtgärdar sådana brister. Det kommer däremot att införas i kommande avtal, närmast det om stadstrafiken i Gävle som träder i kraft i juni.

Marie Nordmark berättar att det inte är okej att förarna tar privatsamtal i trafiken, men att det kan uppstå situationer då de måste ta emot samtal från trafikledningen.

– Det kan vara något som larmar som föraren inte märker av, men som de på trafikledningen hör av sig om. Då ska föraren stanna till så snart det går, sätta på sig sitt headset och kunna ta korta jobbsamtal.

Totalt tog X-trafik emot nära 10 000 anmälda klagomål 2019. Merparten handlade om förseningar.

Hur stort problem är det här om man jämför med andra frågor?

– Svårt att säga. Det är ändå ett problem om kunderna upplever att det blir otryggt ombord och då kommer vi att behöva hantera det. Men om man tänker att det är 60 000 resor varje dag i vårt län är det inte så jättefrekvent.