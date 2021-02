Så många är smittade av muterade viruset: "Oroande"

Den brittiska mutationen av coronaviruset har på kort tid växt sig starkare i Gävleborgs län.

Just nu står den för drygt en tiondel av alla nya fall som upptäcks via egenprovtagningen i länet. Hittills totalt 39 fall av den brittiska virusvarianten upptäckts via egenprovtagningen.

– Det är oroande eftersom det här viruset kan spridas snabbare än det vanliga viruset, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Gävleborg.

Läget är dock inte allvarligare i Gävleborg än i övriga Sverige, påpekar han.

– Nej. Det är ganska lika siffror för hela landet. Det muterade viruset står för 10-11 procent av alla positiva fall.

Är det någon särskild del av Gävleborg som särskilt drabbad?

– Nej, det finns i alla delar av länet. Det är inte något klusterutbrott utan det är en samhällsspridning.

Vissa fall kan kopplas till Microsofts byggen av serverhallar i Gävle och Sandviken där många britter jobbar.

– Men det står bara för en liten del av smittspridningen, enligt Shah Jalal.

Så spridningen har inte så mycket med resande till Storbritannien att göra?

– I början hade vi fem fall av den brittiska varianten. Alla de fallen hade resekoppling till utlandet. Men de proverna som vi tar nu, de har inget att göra med resande utan det är från samhället. Alltså från egenprovtagning. De nya fallen har inget med de första fallen som vi hittade att göra, säger Shah Jalal.

Ger detta muterade virus andra symtom än det "vanliga" coronaviruset?

– Nej, symtommässigt är det ganska lika. Det ger inte svårare eller allvarligare symtom. De flesta av de fall som upptäckts via egenprovtagningen har inte haft några symtom alls eller mycket mycket små symtom.

Att viruset mer sällan tycks ge stora symtom kan vara lurigt. Människor kan känna sig fullt friska men ändå vara starkt smittförande.

– Det kan snabbt bli många som blir smittade, säger Shah Jalal.

Hur kan man skydda sig mot det här viruset?

– Det är samma regel som gäller för andra virus. Att följa riktlinjerna, håll avstånd, undvik onödiga resor och så vidare.

Kommer den här brittiska varianten att ta över nu?

– Det finns ju en risk för det eftersom den sprids snabbare, men vi vet inte ännu.

Biter coronavaccinerna på denna virusvariant?

– Det vaccin som tagits fram skyddar mot allvarliga symtom. Det ska inte vara så att vaccinet inte fungerar mot den muterade varianten utan det borde fungera. Men vi vet inte ännu. Jag kan inte säga säkert.