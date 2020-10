Så illa blev det för Bollnäs GIF – jätteförlust efter krisåret: "Har en flerårig plan för att rädda det"

Läsningen för räkenskapsåret maj 2019 till april 2020 är inte rolig.

Där redovisas svart på vitt vad som gått fel, med alltifrån uteblivna sponsorintäkter till amatörmässigt skriva avtal för koncernbolagen Ljusnan-Voxnan Kanal AB och Bollnäs Bandy Drift AB.

Koncernen backar totalt drygt 2,8 miljoner kronor (det är också det negativa kapital man har att jobba mot nu), varav nästan 2,3 miljoner kronor faller på moderföreningen Bollnäs GIF.

Att bandyn missade sin budget grovt beror till stor del på minskade sponsorintäkter (1,7 miljoner kronor) samt ökade kostnader för kundförluster, en summa som uppgår till 454 000 kronor.

– Oavsett hur det gått för dotterbolagen så hade det varit en stor förlust. Vi tappade mot övrig verksamhet när vi prioriterade projekt Valhalla. Det var ett för stort projekt för en förhållandevis liten förening, säger Jocke Olsson.

Den insamling som supporterprofilen Andreas Sonefors drivit har påverkat resultatet positivt med en halv miljon kronor, och där kommer mer att falla ut under nästa verksamhetsår.

– Vi har nu en flerårig plan för att rädda upp det hela. Vi har sänkt lönerna med drygt 50 procent och jobbar med mycket kostnadsbesparingar. Det är grunden för elitlicensen, att man ska ha en handlingsplan för att få bort det negativa egna kapitalet, säger Jocke Olsson.

Hur är det att jobba i det här tuffa läget?

– Det är ett ruskigt go i styrelsen, det är mycket energi och många som hjälper till så det är mycket som händer i kulisserna. Det är lättare att ta tag i saker när det är många som drar åt rätt håll.

Även om det är själva bandyföreningen som gör den stora förlusten så är det ingen rolig läsning för koncernens övriga två bolag.

Bollnäs Bandy Drift AB, som startades våren 2019 för att ansvara för utveckling och drift av den kommande bandyarenan på SJ-området, gick back med 451 000 kronor under räkenskapsåret.

Då man under sensommaren 2019 tecknade avtal för vindkraftsprojektet i Tönsen, Valhalla, gällande logi för arbetarna, så gjorde bolaget stora felbedömningar.

I verksamhetsberättelsen står det enligt följande: "Avtalen som tecknades säkrade inte intäkter som låg i paritet med de kostnader som bolaget åtagit sig och kalkylerna var bristfälliga med betydande belopp".

Projekt Valhalla genomfördes tillsammans med koncernens tredje bolag, Ljusnan-Voxnan Kanal AB, och det som sticker är ut i de årsredovisningar som presenteras är att styrelseledamoten som skrivit på avtalen för Ljusnan-Voxnan AB inte beviljas ansvarsfrihet av bolagsstämman, och samma gäller för verkställande direktören i Bollnäs Bandy Drift AB och den styrelse som satt i bolaget då avtalen för projekt Valhalla tecknades.

– Man måste fokusera på kärnverksamhet, bandy. Vi slog larm redan i oktober 2019 då jag gick in i styrelsen. Redan då såg vi problemen, men då var avtalen redan skrivna, säger Jocke Olsson.

Den nya styrelsen får bedöma hur man går vidare där.

– Det är mycket nytt folk på väg in i styrelsen, nu är vi fulltaliga för första gången på länge. Då vill man att rätt siffror finns så man vet vad man ger sig in sig in, säger Jocke Olsson.

Ljusnan-Voxnan AB gjorde trots allt ett plus på 115 000 kronor – att jämföra med 287 000 kronor för 2019.

– I det bolaget är Sofia Nordell tillbaka som ordförande och där tror vi på kärnverksamheten. Hon har ju byggt upp bolaget en gång i tiden och har en del tankar framöver, säger Magnus Rosén.

Ordförande Johanna Strandberg:

– Vi har gjort hårda åtstramningar som visar sig i siffrorna. Vi vill ha ett årsmöte så snart som möjligt, vi vet att det blir fler än 50 som kommer besöka det, så vi inväntar nya direktiv för folksamlingar. Alla handlingar är redo, säger hon.