Så gör du det bästa av ditt liv – Tomas Polvall listar böckerna som vill hjälpa dig att lyckas

Hur klarade människor av sina liv innan det fanns böcker som talade om hur de skulle leva?! Hjälp finns nu att hämta på alla områden. Jag visste att det fanns många böcker om självhjälp, men att det finns så många … du milde.

Problem med städning – förtvivla inte. Det finns tiotals böcker som hjälper dig att städa. Problem med för mycket prylar innan städningen – det är lugnt, lika många böcker visar hur du organiserar, förvarar och tar hand om prylarna.

Borde inte blivit förvånad då jag själv skrivit en bok i genren när min förläggare tyckte att jag skulle skriva en bok deltagarna i mina workshops om konsten att skriva till musik kunde använda. Jag har kvar böckerna jag läste när jag skrev, en koll i bokhyllan visar att de är ett trettiotal.

Hade jag nytta av böckerna? Absolut. De flesta var dåliga, men Anne Lamotts ”Bird by bird – Some instructions on Writing and Life” och Natalie Goldbergs ”Skriva med kropp och själ: befria författaren i dig!” förändrade mitt skrivande. De flesta höll bara några få kapitel, när det blir uppenbart att författarna går på tomgång slutar jag läsa. Tror det kan vara en bra metod. Vill du bli bättre på något – se efter vilka böcker du kan välja. Provläs eller låna på biblioteket och när du får vittring på en bok som känns lovande – köp den. Vill du verkligen bli bättre på något duger inte slöläsning. Du måste gå all in. Det vet alla som slutat röka eller fixat en bra kroppsvikt.

Vet inte vilken litteratur om självhjälp som är den mest omfattande, men jag gissar på mat. Hos mig är det så. Har kokböckerna förbättrat min matlagning? Ja! Efter många år med improviserad matlagning blev en dramatisk förändring i mitt liv starten på ett slaviskt följande av duktiga kockars recept.

Den tyngsta självhjälpsboken i mina bokhyllor har titeln ”Överlevnadshandboken.” Jag lusläste den innan vandringar i berg, öknar och andra vilda områden i USA. Vad gör man om man möter en puma i öknen? Man står stilla. Stirrar på djuret. Lyfter sina armar för att se stor ut och om man bli angripen så slåss man. Som tur är har jag sluppit testa. Jag ler för mig själv när jag skriver detta, men det är inget skämt.

Vad gör man om man lever i ett äktenskap som inte är bra? Finns många böcker om hur man skapar bra förhållande och lika många om hur man ordnar en bra skilsmässa. Jag läste åtskilligt i bägge genrerna. Det hjälpte inte, varken äktenskapet eller skilsmässan blev bättre av självhjälpsböckerna, men Malin Lagerlöfs ”Dagbok från ditt försvinnande”, som skildrar sorgen efter hennes mans död gav mig tröst. Borde inte blivit förvånad över att den självbiografiska dagboksromanen hjälpte.

Ont i själen? Deprimerad? Huvudvärk? Gränsen mellan åkommor som behandlas av sjukvården och sådana man måste klara på egen hand är flytande. Passionerade läsare kan använda bokhyllan som medicinskåp. Huvudvärk? Ta en Dickens. Förkyld? En Tranströmer och två W. H. Auden. Deprimerad? En injektion Paul Austers ”Att uppfinna ensamheten”.

Ella Berthouds och Susan Elderkins The Novel Cure” (”Romankuren”) är en inspirerande bok om hur romaner erbjuder hjälp när läkarbesök och medicin inte gör det. Flertalet romaner som rekommenderas har jag inte läst. Om jag skulle presentera mitt litterära medicinskåp kan andra säga detsamma. Varje läsare måste själv hitta sin egen romankur.

Efter att ha bott i utlandet under många år var den första tiden efter återkomsten till Sverige besvärlig. Naipauls ”Ankomstens gåta” var balsam för sinnet när jag återvände. Den självbiografiska romanen är en kärleksfull skildring av hur man installerar sig i ett nytt landskap. Framtidens friskvård borde förstå litteraturens värde. De flesta romaner jag läst inte varit medikament utan bjudit på glädje som berikat mitt liv.

Jag har sparat det viktigaste tills nu och det handlar förstås om hur vi ska skapa våra liv så att vi tycker om att leva dem. Vi har bara ett, trist om vi inte lyckas, men rädslan för att misslyckas är vår värsta fiende, det gäller på de flesta av livets områden. Hur gör man för att få ett bra liv, bli lycklig, tycka om att leva eller hur vi nu väljer att formulera det.

I korthet: tänk efter, prova och berätta. Det är inte lätt, men vem har sagt att det ska vara det?

Det finns många hinder för ett bra liv. De flesta böcker som ska inspirera ignorerar svårigheterna. Det är lätt att bli irriterad över den ytligt entusiastiska tonen som mässar om att allt beror på dig, att du själv bestämmer hur fantastiskt ditt liv kan bli.

Vad gör man om man har ett dåligt betalt jobb som man inte trivs med och det är svårt att skaffa ett bättre? Jag vet inte. Det visste inte heller de tiotals miljoner, främst män, som avskedades när den amerikanska industrin flyttade tillverkningen till andra länder. Följden blev omfattande alkoholism, drogmissbruk, självmord och religiositet. Det skildras i Susan Faludis fantastiska ”Ställd” som utkom för tjugo år sedan. Utvecklingen i USA har blivit värre, drogmissbruk, alkoholism och självmord har de senaste åren ökat så kraftigt att medellivslängden är på väg ner.

Människor som har det riktigt svårt läser nog inte böcker om självhjälp och efter läsningen av alla dessa böcker om självhjälp är min saknad efter självhjälpsböcker för samhället stor.

TIO LÄSVÄRDA BÖCKER OM SJÄLVHJÄLP

Niki Brantmark: Lagom – The Swedish Art of Living a Balanced, Happy Life (Thorsons)

Engelsk kvinna träffade svensk man, gifte sig, flyttade till Sverige och förälskade sig i “The Swedish Art of living.” En charmerande bok som hyllar vår livsstil.

Carol S. Dweck: Mindset – du blir vad du tänker (Natur & Kultur)

Du kan lära dig något nytt och utvecklas hela livet, men du kommer aldrig att lyckas om du inte inser att ständiga misslyckanden är vägen till framgång.

Lina Nertby Aurell & Mia Clase: Food Parmacy (Bonnier)

Om du äter fel borde du inte bli förvånad om du inte mår bra. Food Pharmacy är inte bara nyttigt näringsrik utan även rolig att läsa.

Fiona Harrold: Be Your Own Life Coach (Coronet Books)

Klokt om vikten av självinsikt och om att bryta slappa vanor och skapa vettiga rutiner.

Tina Nordström: Tina – Hur du enkelt lagar min allra godaste mat (Bonnier)

Jag har aldrig sett matprogram med Tina på teve, men jag har köpt massor av kokböcker på loppisar och testat. Bäst mat har det blivit när jag följt Tinas recept.

Twyla Tharp: The Creative Habit – Learn it and Use it for Life (Simon & Schuster)

Upptäck och värdera dina vanor. Avskaffa en dålig vana i taget och ersätt den med en god. Tharp visar hur det kan göras.

John Wiseman: Överlevnadshandboken (Forum)

Min bibel under ett strapatsfyllt liv. Lever du ett stillsamt liv som trygghetsnarkoman är det här inget för dig.

Joan Tough: Att samtala med barn (Rabén & Sjögren)

Min tvååriga dotter låg i barnvagnen. Jag ville avsluta ett tråkigt samtal med en vuxen. Visste inte om dottern somnat. Använde därför ordet favoritmåltid för att tala om att jag måste hem och laga mat. Pizza, ropade dottern triumferande. Läs ”Att samtala med barn och du kommer aldrig att underskatta ett barns språkliga förståelse.

Marie Kondo: Konsten att städa (Pagina)

Många böcker om självhjälp uppmanar läsaren att först göra si och sedan så och så vidare tills man blir alldeles utmattad. Kondo berättar och det fungerar bättre.