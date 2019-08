Så gick sommarhandeln i Bollnäs: "Är det jämnt väder under hela sommaren så blir det bättre försäljning"

Jennifer Svenskas är ställföreträdare på Kappahl när chefen har varit borta på ledighet. Hon tycker att handeln har gått jättebra under sommaren.

– Vi har sålt mycket av det mesta. Det har varit en ganska bra sommar tidigt så sommarkläderna gick åt, det brukar kunna bli framskjutet om det är dåligt väder. Försäljningen har gått bättre i år, är det jämnt väder under hela sommaren så blir det bättre försäljning, säger Jennifer Svenskas.

På Team Sportia är det Björn Norell som är butiksägare. Även han håller med om en bättre försäljning i sommar. Förra året sålde de mest bikinis och badshorts på grund av värmen.

– Det är väldigt väderberoende inom sportbranschen. Regnar det bara så är man inte ute och rör på sig och är det för varmt så ligger man på sandstrand. Men i år har det regnat så då har vi sålt regnkläder också, säger Björn Norell.

Är det på sommaren som försäljningen går bäst för er?

– Nej, det går bra i olika omgångar. Under november och december är det julförsäljning, som skidkläder. Under januari och februari säljer vi mycket skidor. Sedan blir det cykelförsäljning under mars och april, säger Björn Norell.

På Kjell & Company är det myggskyddet som gått åt och försäljningen har ökat jämfört med förra sommaren.

– Försäljningen har gått bra, vi jämför veckovis hur mycket vi har sålt och när jag jämför veckorna i sommar med veckorna förra sommaren så har vi sålt mer. Bland annat mycket myggskydd och refill till det. säger William Johansson.

Vad beror det på att försäljningen gått bättre i sommar?

– Hettan. Vi hade inte sålt mycket myggskydd förra året för det fanns inga mygg då det inte regnade, säger Marcus Tengner.

Malou Sköld arbetar som samordnare på Bollnäsdraget och anser att det har varit en bra sommar baserat på de indikationer hon fått.

– Även om det kan skilja sig från bransch till bransch så har handlarna verkat nöjda och min egen känsla när jag gått på stan är att det har varit mycket folk i butikerna, säger Malou Sköld.

En affär som det gick sämre för med sommarvarorna i år jämfört med förra sommaren är Dressman.

– Det rullar på bra men det gick sämre med sommarvarorna i år eftersom det inte är lika varmt. Förra sommaren sålde vi slut på alla shorts, säger Helena Albertsson, säljare på Dressman.