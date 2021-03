Så gick det för hälsingarna i Melodifestivalen – favorittippade bidraget tog hem segern

Efter flera deltävlingar var det under lördagen äntligen dags för final i Melodifestivalen 2020. Tolv bidrag ställdes mot varandra för att få fram vem som ska representera Sverige i Eurovision Song Contest.

I år hade vi två hälsingar som deltog i tävlingen. Det var låtskrivaren och Ljusdalsbon Fredrik Sonefors som varit med och skrivit bidraget The missing piece, som framfördes av Paul Rey. Och Klara Hammarström från Delsbo som framförde låten Beat Of Broken Hearts.

Klara Hammarström gick ut som andra artist och Fredrik Sonefors bidrag hade startnummer fem.

Konkurrensen var stenhård. De mötte artister som Danny, Eric Saade, Dotter och favorittippade Tusse. Och det var Tusse som tog hem segern.

The missing piece hamnade på en tolfte plats och Klara Hammarströms Beat of broken hearts kom sexa.

Startfältet i finalen av Melodifestivalen 2021:

Danny Saucedo – Dandi dansa

Klara Hammarström – Beat Of Broken Hearts

Anton Ewald – New Religion

The Mamas – In The Middle

Paul Rey – The Missing Piece

Charlotte Perrelli – Still Young

Tusse – Voices

Alvaro Estrella – Baila Baila

Clara Klingenström – Behöver inte dig idag

Eric Saade – Every Minute

Dotter – Little Tot

Arvingarna – Tänker inte alls gå hem