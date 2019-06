Så gick det för afghanerna som sökte asyl i Sverige – tusentals har gått under jorden

Under några månader 2015 sökte 23 500 ensamkommande afghanska barn och tonåringar asyl i Sverige. Ungefär lika många som det sammanlagda invånarantalet i en genomsnittlig hälsingekommun. Vi har försökt ta reda på vad som hände med dem sedan.

Den 6 september 2015 anordnades en stor manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, under parollen Refugees welcome. Kriget i Syrien pågick för fullt och bilden av den drunknade treårige pojken Alan Kurdi hade just publicerats i medier världen över. Statsminister Stefan Löfven höll tal om att hans Europa inte bygger murar.

De kommande månaderna ökade flyktingströmmarna till Sverige markant. En grupp som särskilt sökte sig hit var unga ensamkommande från Afghanistan – ett land som under årtionden präglats av krig, terror och svår fattigdom. Under 2015 sökte över 41 500 afghaner asyl i Sverige. Drygt 23 500 av dem var ensamkommande barn och tonåringar.

Redan i november samma år ändrade regeringen tonläge. Talet om inga murar ersattes med gränskontroller och hårdare invandringslagar. Sedan dess har antalet afghaner som söker asyl i Sverige minskat drastiskt. Nu handlar det om knappt 50 personer i månaden.

Men vad hände egentligen med alla de som kom den där hösten 2015. Hur många fick stanna? Hur många har skickats tillbaka till Afghanistan? Hur många är försvunna.

Vi har begärt ut statistik över de 23 500 ensamkommande från Migrationsverket, men fått till svar att de inte för statistik över den gruppen specifikt.

Därför har vi själva samkört den statistik som finns tillgänglig eller som lämnats ut till oss från Migrationsverket, gränspolisen och EU-databasen Eurostat.

Eftersom en asylprocess kan ta allt från några månader till flera år har vi valt valt att titta på hela gruppen ensamkommande afghaner som sökt asyl 2015-2018. Vi har även räknat med de som redan väntade på beslut vid den periodens början. Det handlar om totalt 25 630 personer, som alla uppgett att de är under 18 år och saknar vårdnadshavare.

Men när Migrationsverket fattar sitt första beslut om dem, i genomsnitt 492 dagar efter att asyl har sökts, bedöms bara 11 079 vara minderåriga. Av dem fick majoriteten, 7 572 barn, uppehållstillstånd redan i första instans. 1 549 drog tillbaka sin asylansökan eller försvann redan innan de fått sitt första beslut. 100 personer nekades asyl eftersom de redan registrerats som asylsökande i annat EU-land. 1 858 fick avslag.

Resterande 14 551 ensamkommande hann antingen fylla 18 år innan de fick sitt första beslut, eller skrevs upp i ålder av Migrationsverket – ofta mot sitt eget nekande. Deras asylskäl har inte prövats som barn och i den officiella statistiken flyter de från och med det ihop med alla vuxna afghanska medborgare.

Därför måste vi titta på hela gruppen asylsökande afghaner.

Sammanlagt sökte ungefär 47 000 afghaner asyl i Sverige mellan 2015 och 2018. Inklusive de drygt 3 000 afghaner som redan väntade på besked från Migrationsverket vid periodens början handlar det om ungefär 50 000 personer.

Vid det senaste årsskiftet hade över 48 000 av dem fått ett beslut från Migrationsverket. 16 274 av dem fick asyl redan i första instans. 24 557 fick avslag som i de flesta fall har överklagats.

Enligt de siffror som rapporterats in till EU har ungefär 21 500 ärenden gått hela vägen genom migrationsdomstolarna till slutgiltigt beslut.

Domstolarna har ändrat 8 140 av avslagen till bifall. För majoriteten tack vare gymnasielagen, som egentligen inte innebär asyl utan ett tillfälligt upphållstillstånd för att avsluta pågående gymnasiestudier.

Sammanlagt har alltså nästan hälften, ungefär 24 500 av de 50 000 asylsökande afghanerna, fått någon typ av uppehållstillstånd i Sverige.

Vad har då hänt med den andra hälften?

● 4 516 av dem drog antingen tillbaka sin asylansökan eller försvann redan innan de fått sitt första beslut från Migrationsverket.

● 2 862 personer konstaterades vara Dublinärenden som måste återvända till det EU-land där de först sökte asyl.

● Över 1 000 afghaner väntade vid årsskiftet fortfarande på ett första beslut från Migrationsverket.

● Ytterligare några tusen väntade på att deras överklaganden skulle behandlas – däribland de gymnasielagsärenden som myndigheterna inte hann fatta beslut om under 2018.

● För ungefär 13 500 afghaner är processen över, de har fått ett utvisningsbeslut som inte går att överklaga mer. Men bara en liten andel av dem har återvänt till Afghanistan.

Enligt Migrationsverket har ungefär 5 500 afghaner med utvisningsbeslut lämnat Sverige frivilligt och på egen hand sedan 2015. De flesta av dem är så kallade Dublinärenden, som har åkt till ett annat EU-land efter att det uppdagats att de redan sökt asyl där.

● 1 617 personer har frivilligt återvänt till Afghanistan.

Om den med utvisningsbeslut inte lämnar landet frivilligt lämnar Migrationsverket över ärendet till polisen. Under 2015-2018 har det gjorts med 6 150 afghanska medborgare.

Men fram till den 30 april i år har gränspolisen bara verkställt 340 utvisningar till Afghanistan.

I ett mejl till helahälsingland.se uppger en talesperson för polisen att utvisningarna är svåra att genomföra. Dels för att det är svårt att hitta den som ska utvisas, dels för att det saknas platser på förvar där personen kan placeras i väntan på utresan. Långa väntetider för att få resehandlingar, begränsade flygrutter till Afghanistan och personalbrist är annat som spelar in.

– Det är i dagsläget svårt att se att vi kommer att kunna verkställa alla ärenden som överlämnas till oss, oavsett vilka resurser vi får, säger gränspolisens chef Patrik Engström, i en intervju med tidningen Blankspot.

Han ser det som ett växande problem att fler och fler går under jorden och lever som papperslösa, vilket i praktiken stänger ute dem från stora delar av samhället och gör dem rättslösa.

– Vi riskerar att få en stor grupp personer som inte kan gå till polisen om de utsätts för brott, säger Patrik Engström till Blankspot.

Ett utvisningsbeslut som inte verkställs preskriberas till slut – då släpps man in i systemet och får söka asyl igen. Men i Sverige är den preskriptionstiden fyra år. I till exempel Frankrike är den "bara" 18 månader.

Som våra reportage från Paris visar är det just dit många av de afghanska ungdomar som kom till Sverige 2015 sökt sig.

