Så förbereder sig räddningstjänsten inför ovädret: "Gäller att vara uppmärksam"

Varningen för det stora regnovädret som väntas ska dra in över länet har satt flertalet aktörer i extra arbete. Under tisdagen satt räddningstjänsten i möte med kommuner och länsstyrelsen för att lägga upp en beredskapsplan inför det oväder som väntades dra in.

– Vi har tittat på vilka riskområden vi har så att vi har en klar bild över vart det kan uppstå problem. Sen har kommunerna vart ute och rensat på sina håll för att se till att vattnet har ett fritt flöde, berättar Stefan Sahlén som är operativ chef för räddningstjänsten i södra Hälsingland.

Under tisdagseftermiddagen rapporterades inga uppkomna situationer, men då hade det värsta regnovädret ännu inte anlänt.

– Det är svårt att sia om exakt var det kommer hamna så vi kommer behöva ha beredskap. Kommunerna har gått upp i lite extra personal för att vara redo att rycka ut om det behövs, och vi har jour och en bra plan för vår del, säger Stefan Sahlén.

Under tisdagen kom en del samtal in från invånare som oroades över vädervarningarna. Stefan Sahlén tycker inte att man ska behöva vara orolig, men man bör vara uppmärksam.

– Speciellt om man har källare så kan det vara bra att ha extra koll att det inte kommer in vatten. Vi på räddningstjänsten har inte mängder med vattenpumpar och kommer rikta in oss på samhällsviktiga funktioner i första hand om det blir ett svårt läge. Så om vi har fullt upp så kommer man behöva klara sig själv till en början.

Tidigare i somras drabbades ett lokalt område i Alfta av en översvämning efter ett hastigt regnoväder. Något liknande kan ske nu, men man hoppas på att det långdragna ovädret hjälper till.

– Ja, då kom allt väldigt snabbt. Nu är det mer utspritt över lång tid och förhoppningsvis kommer vattnet hinna rinna undan på ett annat sätt än vad det kan göra när allt faller ner samtidigt, säger Stefan Sahlén.

Hos länsstyrelsen är Johan Höglund enhetschef för Gävleborg kring samhällskydd- och beredskap.

Han berättar att man har delat lägesbilden över landskapet med polis, kommuner och räddningstjänst och att man kommer ha en fortsatt dialog med varandra för att följa vädrets utveckling.

– I nuläget finns inga mer samarbetsbehov mellan kommunerna, men vi kommer ju naturligtvis att följa upp det här. Så gör vi alltid när det kommer vädervarningar likt detta, säger han och fortsätter:

– Jag vet att det finns en del som är oroliga och jag vill uppmuntra alla till att söka information på krisinformation.se. Där finns väldigt bra instruktioner på hur man ska agera före, under och efter en eventuell översvämning, säger han.