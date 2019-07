Så farligt är giftet i brandskummet – kostar miljarder i form av hälsoproblem

Sedan 50-talet har högflourerande ämnen använts i tillverkningsindustrin, bland annat för att skapa ytor som stöter bort vatten, fett och smuts. Ämnena har också använts i brandsläckningsskum, som exempelvis vid branden i Hamre 2015.

Men PFAS, som är ett samlingsnamn för cirka 3 000 kemikalier, leder också till omfattande negativa konsekvenser för miljö och hälsa.

Enligt en studie som Nordiska ministerrådet publicerade i mars är effekten kraftig mätt i omkostnader för samhället. Varje år bedöms användningen av högflourerande ämnen orsaka mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader i Europa.

För de nordiska länderna beräknas kostnaderna för hälsoproblem till uppemot 4,6 miljarder euro per år, samtidigt som rening av PFAS-påverkade områden kostar uppemot 11 miljarder euro.

– Fallstudierna i rapporten ger värdefull kunskap om hur människor och miljö exponeras för PFAS, samt vad denna exponering kan kosta samhället. Rapporten utgör ett viktigt underlag för beslut om ytterligare riskhanteringsåtgärder, säger Mona Blomdin Persson, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Enligt rapporten finns det cirka 3 000 högfluorerade ämnen som har uppmärksammats för att ha en negativ miljö- och hälsopåverkan.

Vetenskapliga studier visar bland annat på samband mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och påverkan på blodfetter, immunförsvaret och sköldkörteln.

De högflourerande ämnena hör till de som naturen har allra svårast att bryta ner och de sprids främst via förorenat grund- och dricksvatten. PFAS kan dock även spridas via konsumentvaror i vardagen, exempelvis via pizzakartonger, stekpannor, skidvalla, kläder och kosmetiska produkter.

– För många av de områden där PFAS används i dag finns redan fluorfria alternativ tillgängliga. Det finns därför goda förutsättningar för att kunna minska användningen av högfluorerade ämnen, säger Åsa Thors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Nyligen presenterades också en svensk studie gjord av forskare vid Karlstads universitet. Forskarna har mätt halten av olika hormonstörare i blodet hos drygt 1 700 blivande mammor, tidigt under graviditeten.

För två kemikalier som ingår i PFAS-gruppen såg man då en koppling mellan blodnivåerna och havandeskapsförgiftning, vilket kan ge förhöjt blodtryck, huvudvärk eller illamående, samt i svårare fall leda till att förlossningen måste sättas igång i förtid.

– Det finns mycket data som visar att exponering för de här kemikalierna under graviditet är kopplat till en lägre födelsevikt hos barnen. Vi har de fynden också och ska snart publicera det, säger Carl-Gustaf Bornehag vid Karlstads universitet till Sveriges radio, och påpekar att nivåerna av PFAS i studien ändå är relativt låga:

– Man har betydligt högre värden om man har kontaminerat dricksvatten, vilket vi ju har haft i Sverige till följd av användning av brandskum.