Så drabbas Edsbyn och Bollnäs av nya coronabeskedet: "Ekonomiskt är det en rak höger"

Efter onsdagens coronabesked från Folkhälsomyndigheten väljer Edsbyns IF att spela semifinal tre inför tomma läktare.

I Bollnäs har man tagit beslutet att släppa in 500 personer – den rekommenderade maxgränsen för en folksamling.

– Vi ska titta på en lösning för det under torsdagen, säger klubbchefen Robert Lindgren.