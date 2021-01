Så blir Hudik gladare – om politikerna får bestämma: "Det mänskliga mötet är viktigt"

– Hudiksvalls centrum är redan idag en plats dit människor tycker om att åka för att det är mysigt, trevlig och det finns många butiker – det måste vi behålla och utveckla, säger Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande.

På frågan vad han saknar i Hudiksvall svarar han:

– 8000 invånare! En stad behöver ha en viss storlek, för att kunna tillhandahålla en mångfald av mötesplatser, för olika intressen. Men det är viktigt att vi trots en expansion kan behålla karaktären av Hudiksvall som en småstad, menar han. Staden är vacker.

– En sak jag saknar är att jag skulle vilja glasa in utrymmet mellan de två galleriorna vi har – och göra en vinterträdgård där, säger oppositionsrådet Caroline Schmidt (C). Jag saknar mera trygghetsvandringar, med människor som bor inne i Hudiksvall, och bättre trygghet med bättre belysning. Det saknas stolar och bord utomhus, det ser vi till exempel nu under pandemin. Många är ute och promenerar, man vill kunna sitta och fika utomhus, sitta och vila vid Lillfjärden. Fler soptunnor och fimpkoppar – enkla grejer som jag tycker man kunde göra något åt.

Människor trivs i det gröna, menar tillträdande oppositionsrådet Ulrica Högbergh (V), som vill satsa på perenner i centrum och "gemensamma vardagsrum".

– Det måste finnas mötesplatser, offentliga rum, där alla får plats. Två ingredienser är särskilt viktiga för att människor ska trivas. Det första är: andra människor. Man vill vara där det finns andra människor och något att samlas kring. Den andra delen är det gröna, stadens gröna. Vi i vänstern har tanken på ett kulturkvarter. Det finns ett handelskluster i stadskärnan, runt gågatan, vi har ett restaurangkluster runt Möljen. Och så har vi museet, kulturhuset och Mulle Meck där i mitten. Man skulle kunna utveckla mittendelen för att binda ihop, och även få en naturlig del mot den nya stadsdelen som blir på kajen också. Så att man får ett stråk som hänger ihop.

Jonas Holm (M), kommunalråd säger:

– Vi behöver lite mera upplevelser som drar till centrum. Ungdomarna i dag går inte och handlar i butiker, de handlar på ett annat sätt. Man kanske skulle ha butiker som blir som en mötesplats inne på köpcentrat. Inte en ungdomsgård, men ett ställe där man bara kan slinka in och ta en läsk och prata, kanske spela lite kort eller dataspel. Vi måste göra något för de äldre också. Man kanske ska ha ett annat ställe där de äldre vill samlas, kanske läsa en bok, lyssna på något –på en plats som inte nödvändigtvis är biblioteket. Man måste hitta nya mötesplatser. Det mänskliga mötet är viktigt.

När det gäller biltrafik i stadskärnan är tankarna lite olika mellan de fyra politikerna. Alla är överens att vi som landsbygdsstad måste fortsätta räkna med att bilen kommer behövas inom överskådlig framtid.

– Vi skulle kunna bli en fantastisk cykelstad, bara vi gör något åt det, säger Caroline Schmidt.

– Med en ökad befolkning och pendling kommer förstås bilarna att öka, säger Mikael Löthstam. Vi måste, under överskådlig tid, planera för bil, men naturligtvis också kollektivtrafiken. Det är också viktigt att få får behålla ett centralt stationsläge för järnvägen.

Jonas Holm vill gärna flytta mer av biltrafiken ut från city.

– Nu säger jag kanske sådant som inte rimmar med vad partiet säger, men jag tycker vi ska ha färre bilar i centrum. Om du tänker dig att vi ritar en fyrkantig ruta, och det är centrum. I varje hörn av det ska det finnas en ordentlig parkeringsplats. I centrum ska man kunna promenera. Jag tycker inte att bilen behöver vara det primära. Sedan har du de externa köpcentrumen. Du kan inte köpa färg eller byggmaterial till exempel och bära 200 meter. Den typen av butiker behöver inte finnas centrumnära.