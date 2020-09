S kräver beslut i het skolfråga – vill se ny skolindelning: "Vi måste ta krafttag nu"

För två år sedan tog tjänstemännen fram förslag på nya upptagningsområden för de centrala skolorna i Söderhamn. Men något politiskt beslut har det ännu inte blivit.

Nu sätter Socialdemokraterna ner foten i barn- och utbildningsnämnden och kräver genom ett nämndinitiativ att man ska ta ett beslut om nya upptagningsområden innan årsskiftet.

– Vi har sett behoven av att göra förändringar kring framförallt Norrtull och komma åt segregationen, så att eleverna där får samma förutsättningar som andra skolor, säger Johannes Tyve som är Socialdemokraternas gruppledare i nämnden.

Syftet med förslagen på nya upptagningsområden var att bryta skolsegregationen och att fylla platserna på då nybyggda Stentägtskolan. Om man tittar på betygsstatistiken från i våras ser man en stor skillnad mellan kommunens grundskolor. På Vågbroskolan klarade 98 procent av eleverna gymnasiebehörigheten medan bara drygt 78 procent av eleverna på Norrtull och Stenberga nådde gymnasiebehörighet.

– Vi får elever som riskerar att hamna i utanförskap i förlängningen om man inte får godkända betyg och kommer vidare i utbildningssystemet, säger Johannes Tyve (S).

I juni ifjol var frågan om nya upptagningsområden senast uppe i nämnden, då tog man beslutet att avvakta och vänta in en mer övergripande lokalutredning.

I samband med det la Socialdemokraterna ett nämndinitiativ, de ville veta vad konsekvenserna blir av att nämnden inte tog något beslut om upptagningsområdena. Tjänstemännen tog fram en rapport som visar att det krävs insatser för drygt 5 miljoner kronor för att motverka skolsegregationen. Det handlar bland annat om att anställa fler specialpedagoger och införa en särskild lönesatsning på Norrtullskolan F-6.

Nu har Socialdemokraterna återigen lämnat in ett nämndinitiativ, som kommer tas upp i barn- och utbildningsnämnden nästa vecka, där de kräver att frågan om upptagningsområdena lyfts upp på bordet igen och att nämnden tar ett beslut innan årsskiftet.

– När vi lämnade över styret för snart två år sedan fanns en färdig utredning med förslag på åtgärder för att minska de negativa effekterna av segregationen. På två år har Alliansen inte gjort någonting alls, säger Alexandra Gard (S), oppositionsråd och tidigare ordförande i nämnden, i ett pressmeddelande med anledning av nämndinitiativet.

– Vi håller på med lokalutredningen, vi har väntat för att se vilka lokaler vi ska satsa på. Det har ett samband, vi kan inte göra en områdesindelning då vi inte vet om lokalerna rekommenderas vara kvar, säger Jan-Eric Berger (C) som nu är ordförande i nämnden.

Enligt Jan-Eric Berger (C) kommer lokalutredarna att bjudas in till nämnden i oktober och en rapport kommer att presenteras i i slutet av november och att man kan ta ett beslut under våren.

– Det ska utredas ordentligt. Det har tagit längre tid än vi trodde, utredarna ska träffa mycket folk. Men det ska vara en ordentlig, riktig utredning som är hållbar, säger Jan-Eric Berger (C).

Socialdemokraterna menar å sin sida att lokalutredningen är långsiktig och att det behövs en förändring av upptagningsområdena nu.

– Det här beslutet handlar om att göra något åt en mer akut situation. Den andra utredningen har ett långsiktigt perspektiv som kommer ta många år att genomföra. Upptagningsområden behöver inte vara sådan radikal förändring, man kommer få ställa om vad den långsiktiga planen blir, säger Johannes Tyve (S).

Socialdemokraterna vill att man beslutar om nya upptagningsområden som ska gälla från läsåret 2021/2022.

– Vi har hela tiden tyckt att det underlag som togs fram tidigare räcker för beslut men det har inte kommit upp som ett ärende, säger Johannes Tyve (S) som inte vill föregå diskussionerna om vilket förslag som Socialdemokraterna skulle lägga sin röst på.

