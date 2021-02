Ryske ambassadören till Delsbo – arrangörerna håller fast vid planen: "Därför har vi bjudit honom"

Under onsdagen tog Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hudiksvall avstånd från att figurera som medarrangörer på evenemangets inbjudan, medan Petra Modée, ordförande i Vänsterpartiet i Nordanstig, inte ville medge att hon tackat ja till att leda samtalet, trots att hon skrivit om det på sin Facebooksida.

– I gruppen och tillsammans med våra två talare, Gudrun Schyman och Viktor Tatarintsev, har vi bestämt oss för att köra enligt vår intention från början, med de frågor vi har förberett, säger My Leffler.

Fokus på frågorna ligger helt på utrikespolitiken, och kommer inte att beröra inrikespolitiken över huvud taget menar hon.

– Det har blivit en storm i ett vattenglas tycker vi. Vi kommer inte beröra det som händer i Ryssland, vårt fokus ligger på hur vi kan nå fred. Vi ser hur vår allt mer militariserade säkerhetspolitik inte bygger på samtal och dialog, utan på upprustning.

My Leffler tycker att inbjudan till den ryske ambassadören är ännu viktigare under det rådande läget i landet just nu, då oppositionsledaren Aleksej Navalnyj dömts till tre och ett halvt års fängelse och människor som protesterar grips.

– Vi tror att dialogen är än viktigare, för det här är så känsligt. Om vi skulle lägga ner det här skulle vi ställa oss bakom att dialog inte är viktigt, säger My Leffler, men påpekar än en gång att samtalet inte kommer att röra frågor om Ryssland.

Är den ryske ambassadören den bäst lämpade att bjuda in till ett sådant här samtal, med det fokus ni valt, i Delsbo?

– Vi har hört honom förut i Almedalen och hans syn på fred och dialog var vi imponerade av. Därför har vi bjudit in honom. Vi kan mycket väl bjuda in talare från andra sidan i framtiden, men som sagt har vi den här gången fokus på fred och till viss del klimatkonsekvenser, säger My Leffler.

Samtalet kommer nu att modereras av Karin Utas Carlsson, före detta barnläkare och aktiv inom fredsrörelsen.

Dialogen kommer att spelas in och ska enligt My Leffler gå att se i sin helhet i efterhand.