Rymde från tingsrätten i fjol – nu erkänner mannen knivrån mot gammal dam: "Följde fotspåren"

I januari i fjol sparkade mannen, som är i 20-årsåldern, av sig sina tofflor och sprang iförd handfängsel ifrån arrestvakterna i samband med en häktningsförhandling vid Hudiksvalls tingsrätt. Efter fyra dagar på flykt greps mannen i Sundsvall och dömdes senare till sex månaders fängelse för stölder och bedrägerier.

Under torsdagen var mannen tillbaka vid Hudiksvalls tingsrätt. Misstänkt för att tidigare i veckan ha rånat en dam i 85-årsåldern fördes mannen under lugna former in till häktningsförhandlingen, noga bevakad av två vakter.

Det var under måndagen som mannen plingade på hos den äldre damen i Hudiksvall och sedan hotade sig in med kniv, enligt polisanmälan. I bostaden ska mannen ha hotat att skada kvinnan med kniven om hon inte gjorde som han sa. Den äldre damen fick därefter lämna ifrån sig sitt smyckeskrin, cirka 1 000 kronor i kontanter och en del kort. Hon fick även ta av sig de smycken hon hade på sig och ge dessa till rånaren.

Mannen lämnade platsen och den chockade kvinnan, men kunde redan samma kväll gripas av polisen.

– Det var en hundpatrull som fick upp ett spår samtidigt som en annan patrull kunde följa mannens fotspår från platsen, säger åklagare Pernilla Wilén.

När polisen gjorde en husrannsakan på adressen påträffades både smyckeskrinet och ett kort med kvinnans namn på. Den misstänkta mannen greps och häktades under torsdagen misstänkt för rån.

– Han har erkänt. Utredningsläget ser gott ut, uppgav Pernilla Wilén inför häktningsförhandlingen.

Hon har nu fått till den 23 januari på sig att slutföra utredningen, under tiden som mannen sitter frihetsberövad. Utredningen går nu vidare med bland annat förhör och tekniska undersökningar av bevismaterialet.