Ryktesspridning efter mordet i Härnösand – åklagaren dementerar: "Inte så att målsägaren avbrutit ett sexualbrott"

Det var söndagen den 10 maj som polis larmades till en adress i Härnösand. På platsen fann polisen en svårt skadad ung man. Mannen avled senare på sjukhus av sina skador och en man sitter sedan en dryg vecka tillbaka häktad misstänkt för bland annat mord och dubbla våldtäkter på en kvinna i samband med händelsen.

Efter mordet har uppgifter spridits att mordoffret ska ha dödats i samband med att han försökt stoppa en våldtäkt mot kvinnan. Något som åklagaren Stina Sjöqvist nu går ut och dementerar.

– Det har skett i samma lägenhet, men det har skett under flera timmars tid under morgonsidan mot söndagen. Det här är händelser som är skilda från varandra i tid och rum. Det är inte så att målsägaren som har blivit utsatt har avbrutit ett sexualbrott och därför blivit knivhuggen. Vi har inte några sådana uppgifter, säger åklagaren Stina Sjöqvist till SVT där hon samtidigt går ut med att det är ett knivvapen som använts under dådet.

Anledningen till att åklagaren nu går ut och kommenterar uppgifterna ska vara just för att minska ryktesspridningen.

– Jag kommenterar det är för att det har spekulerats en del i det från olika håll. jag vill kommentera den uppgiften. Jag tycker det är onödigt att det används på det viset. Det är tillräckligt för familjen och andre med det som är. Man behöver inte hetsa upp stämningen, det är tragiskt ändå det här, menar Sjöqvist.

Den häktade mannen har varken erkänt eller förnekat brott. Åtal ska vara väckt den 12 juni.