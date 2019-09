Romernas vackra smycken visas på Hälsinglands museum: De fungerade som en livförsäkring

Det ligger i en säkerhetsmonter tillsammans med ett mäktigt silverbälte, några örhängen, ringar, halsband och armband i rummet innanför kaféet. Några dagar före vernissagen återstod fortfarande några smycken av Rosa Taikon som också ska visas i samma monter.

Utställningen, som är producerad av Romska kulturcentret i Malmö tillsammans med Regionmuseet i Kristianstad, handlar om den romska smyckeskulturen. Utifrån främst svenskromska och kelderashromska traditioner var de välarbetade smyckena i guld och silver familjens livförsäkring som bars nära kroppen på främst kvinnorna. Om familjen behövde pengar, kopplades en del bort av bältet eller armbandet och pantsattes.

– I dag finns inte så många av dessa unika föremål kvar, berättar Elin Thomasson, som är anställd på Hälsinglands museum som ansvarig för minoritetsfrågor.

Eftersom museet har ett regionalt ansvar för just romsk kultur är det inte så konstigt att utställningen visas just här. Den kan dessutom kopplas ihop med silversmeden Rosa Taikons verksamhet och på skärmarna finns det en fin bild av hennes farfar iklädd just det där hövdingabältet och en stav, som visade hans position i den romska gruppen.

– Vi arbetar just nu med en utställning om Rosa Taikons verksamhet som aktivist och silversmed, som ska öppna våren 2021, berättar Elin Thomasson.

På en hel rad skärmar i utställningen och i boken Romska smycken som hör till, berättas om den romska traditionen med smycken, utifrån kulturhistoria, estetik och material. Mycket av smyckeskonsten har gått förlorad i Sverige och Europa eftersom de romska grupperna utsatts för så mycket våld och förtryck. Smycken har sålts eller smälts ner, och därför är hövdingabältet, med tre rikt dekorerade plattor med lejon, fina guldarbeten och sammanbindande kedjor, så sällsynt. Det är troligen tillverkat i Ryssland i början av 1800-talet och har förts med gruppen romer på resan genom Finland till Sverige.

Ytterligare ett vackert silverbälte visas i utställningen, med sköldar och mynt, tillverkat av Rosa Taikons far Johan. Silvermynten kommer från Svenska Kennelklubben, och är präglade med årtalet 1889. Johan Taikon har troligen kunnat köpa eller byta till sig mynten med hundarna på 1920-talet.

Rosa Taikon tog sedan över smedsyrket efter sin far, trots att hon var flicka. Det var annars ett manligt yrke medan de flesta smyckena bars av kvinnorna.

På skärmarna i den rätt traditionellt presenterade utställningen berättas om smyckena som visas, om traditioner, hur romer beställde smycken av svenska smeder förutom det som de kunde tillverka själva. Ett populärt inslag i smyckena var Frans Josefmynt, som innehöll mycket guld.

Utställningen invigs av Erland Kalderas från Romska kulturcentret i Malmö på fredag 27/9 . Han återkommer till Hudiksvall den 5–7 november för att hålla visningar och berätta om romer och utställningen. En fortbildningsdag för främst lärare hålls den 4 november.

Romska smycken visas på Hälsinglands museum fram till den 25 januari 2020.