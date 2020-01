Rollen börjar sätta sig – nu vill nye tränaren förstärka Hudik/Björkberg: "Behöver få in fler spelare som kan förändra"

Det kom som en helt oväntad skräll i mitten av december.

Den rutinerade backprofilen, och lagkaptenen, Kristoffer "Koffe" Asp hängde in sin vassa bössa för att över som huvudtränare när Peter Hermansson fick akut tidsbrist.

"Koffe" Asp tog sitt nya uppdrag på största allvar, och valde att hoppa ur laget direkt.

Och fick sedan en rivstart med två raka storsegrar i norr för att befästa serieledningen i division 1 Norrland.

Men det blev också en del huvudbry i en ny och ovan roll.

– Det var svårare än jag trodde att agera i vissa snabba situationer, där var det lite rostigt. Men nu har det börjat sätta sig och jag har hunnit fundera lite, nu ligger jag inte vaken till sent på nätterna längre, säger Kristoffer Asp, som snabbt nog tog beslutet att sluta spela själv när han blev tränare.

Det var kanske inte lika givet för alla när det handlar om en så stark spelarprofil, som också noterade 22 poäng på sina elva matcher som näst mest effektive försvarare i serien efter Dennis Östling i Bollnäs.

– Om jag saknar spelet? Njä, alltså, jag har inte ens tänkt tanken ännu, jag är bara så inne på att vara tränare. Det är mest andra runt om som påminner om den biten. Just nu känns det som 50/50 att jag spelar i kvalet, det beror på läget just då och hur det går under våren också. Om vi bara fortsätter att vinna matcher då är det en icke-fråga, och det är inte heller bara mitt beslut, säger Kristoffer Asp.

Den nye huvudtränaren ser också om sitt hus när januari bjuder på ett öppet transferfönster.

– Backsidan är bred och stark, men det är lite tunnare offensivt. Vi har spets, men också en ganska liten trupp. Vi behöver få in fler som spelare som kan förändra vårt lag och göra oss ännu bättre. I första hand handlar det om en center, och eventuellt också en målvakt. Men inget är klart ännu, säger tränare Asp.

Han är gammal barndoms- och lagkamrat till värsta konkurrenten Bollnäs stjärnvärvning av Ciya Hajo – en spelare som höjer tempen på innebandyn än mer i Hälsingland.

– Jag har spelat mycket med Ciya ända sedan vi gick i sjuan, och vi kör tillsammans i Alfta när det är All Star-matcher. En otroligt stark och rutinerad spelare som kommer att bidra med massor av energi. Bollnäs är ett lag där alla jobbar hårt för varandra, och nu adderar de precis en sån spelare – det borde bli bingo. Som motståndare blir det knepigt att hantera, Ciya Hajo är svår att plocka bort oavsett vilken roll han nu får, säger "Koffe" Asp.

Som har en given målsättning att Hudik/Björkberg ska hålla höjd på väg mot det avgörande kvalspel som väntar för de fyra första lagen i serien.

– Även om serieseger inte ger avancemang direkt så är det väldigt viktigt, den ger en garanterad hemmafördel i båda playoff-stegen. Det kan vara avgörande nog, vi är så starka hemma på Håstaholmen.

I lördagens omstart kommer bottenlaget Härnösand på besök – tanken är att de ska mötas av blixtar och dunder.

– Vi hade det lite tufft borta, även om vi vann med 8–6 i deras speciella hall med tusen linjer. Nu är vi ruskigt sugna på att visa bättre takter, det blir körning deluxe från start.