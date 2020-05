Roger investerade i brottsmisstänkta Kambua – utbetalningarna stoppade: "Har insett att det är kört"

Under de senaste två veckorna har Ekobrottsmyndigheten genomfört flera insatser kopplade till företaget Kambua, där ett 100-tal hälsingar investerat pengar. Bolagets vd Stefan Sandström greps förra veckan när han anlände till Sverige och utreds nu för grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.

Bolaget säger sig kunna ge 25 procent i avkastning till sina kunder genom spel på sport, om de går in med minst 50 000 kronor. Skatteverket har däremot liknat upplägget med ett pyramidspel där Kambua ger tillbaka kundernas egna pengar och finansierar med nya kunders pengar. Något som företagsledaren själv har nekat till.

Men det senaste året har utbetalningarna slutat komma.

– Jag skulle göra ett större uttag från mitt vinstkonto men det gick inte. Jag fick inte ut några pengar och sen kom alla bortförklaringar efter varandra, säger Roger som är en av flera hälsingar som investerat.

Roger, som egentligen heter något annat, berättade i samband med vår granskning av företaget år 2017 om bakgrunden till varför han valde att satsa. Den gången såg han en chans att tjäna pengar för att kunna gå i tidig pension och leva på de pengar som han hade investerat. Men samtidigt visste han att det fanns risker.

– Att det var en chansning visste jag. Man spelar ju med pengar men hade jag vetat om att det skulle gå så här åt helvete hade jag inte gjort det, säger han nu.

Han uppger att det fungerade bra de första åren. Efter möten med Kambuas lokala representant i Söderhamn valde han att gå in med pengar. Efter det har Roger vid upprepade tillfällen under några års tid kunnat ta ut avkastningen på sin investering. Något som gjorde att han också haft en tro på att upplägget faktiskt fungerade. Men efter det senaste turbulenta året är han nu mer tveksam.

– Avkastningen är det som jag har levt av och kunnat göra roliga saker för. Men mina sparade pengar har nog försvunnit. Jag har insett att det är kört och att jag inte kommer att få ut några pengar, säger Roger som inte ville berättar hur stora summor han satsat.

Kambuas kunder har genom företagets hemsida kunnat logga in för att se sina konton och investeringar. Med sedan i maj är betaltjänsten stängd. Istället möts de som försöker logga in av beskedet att tjänsten för närvarande inte är tillgänglig och uppmanas att försöka igen senare. Enligt tidningen Barometern beror det på att it-leverantören valt att stänga tjänsten då Kambua inte betalat räkningar som uppgår till runt 90 000 euro.

Under våren har Kambuas kunder via mejl nåtts av en lång rad förklaringar till de uteblivna betalningarna. Kambua ska ha kopplat in en advokatbyrå för att reda ut vad som hänt med pengarna. Enligt advokatbyrån rör det sig om nästan 100 miljoner kronor, som ska betalas ut till kunder, uppger Barometern.

– Jag fick veta att det var lite strul men att allt skulle lösa sig inom kort. Men de har kommit med nya förklaringar hela tiden och skyller på banker och deras kontroller. Advokatfirman har sagt att pengarna finns och att vi ska få ut dessa men Kambuas deadline har bara flyttats fram, säger Roger.

Han har själv tagit kontakt med säljarna på det numera nedlagda Söderhamnskontoret, men även pratat med Kambuas vd vid flera tillfällen utan att få några konkreta besked. Ofta har han bara hänvisats runt eller inte fått något svar.

Tror du att de här pengarna finns deponerade som det uppges?

– Nej. Det enda sättet att få tillbaka några pengar är nog genom att göra en polisanmälan och försöka få skadestånd, säger Roger.

Är det något som du funderar på att göra?

– Både ja och nej. Det är en frågeställning som jag har skjutit på varje gång när det kommit nya utlovade deadlines. Det är omständigheterna kring det hela och att det tar så mycket energi som gjort att jag inte anmält. Men det är nog inte långt borta nu och någon måste ju göra det.

Varken tingsrätten eller hovrätten ansåg att åklagarens bevisning mot företagsledaren Stefan Sandström var tillräcklig för att han skulle häktas under den fortsatta brottsutredningen. Samtidigt har åklagaren uppgett att han inte utesluter att ytterligare personer kan komma att bli misstänkta för brott.

Utredningen om grovt ekobrott fortsätter nu med bland annat analyser av vad som beskrivs som ett omfattande utredningsmaterial samt av de beslag som gjort. Ekobrottsmyndigheten har också öppnat en tipstelefon för att nå Kambuakunder som kan lämna tips, upplysningar eller göra en brottsanmälan.

Vi har tidigare under veckan varit i kontakt med Mikael Rosén som tillsammans med Sören Larsson drev Kambuas kontor i Söderhamn. Rosén vill inte kommentera brottsmisstankarna mot företagets vd. Larsson har vi inte lyckats nå. Rosén och Larsson jobbar inte längre åt Kambua.

