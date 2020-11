Rockande pastorn på besök i Edsbyn: "Jag försöker rätta till allt som blivit fel"

På fredagskvällen besökte Pontus J. Back Smyrnaförsamlingen i Edsbyn. Där spelade han och berättade samtidigt om sitt liv.

Uppväxt i Vasa, Finland, turnerade han för 20-talet år sedan runt med världsberömda musiker som spelat i band som Whitesnake, Status Quo och Lynyrd Skynyrd.

Det började med lokala band hemma i Vasa och satte fart på allvar i och med en resa till London.

– Jag hade alltid velat åka till London, säger Pontus J. Back.

Så han och hustrun åkte dit och i en gitarraffär såg de en affisch om att Micky Moody (tidigare medlem i det brittiska rockbandet Whitesnake) skulle göra en pubspelning i källaren under butiken samma kväll.

– Så självklart gick vi dit, säger Pontus J.Back. bandet spelade egentligen inte en musik som jag gillade, det var jazzinfluerad blues, men efteråt satte jag mig och snackade med Micky själv.

– Vi blev vänner och det ena ledde till det andra, fortsätter han.

Pontus fixade en turné i Finland och Micky Moody bjöd över honom till England där han fick ta del av Londons rock-scen. Men det blev också början på en nedåtgående spiral i alkoholmissbruk och droger.

– Jag hade druckit alkohol redan som tolvåring, säger Pontus J. Back. Jag hade upptäckt att det hjälpte mot den ångest och osäkerhet som fanns inom mig.

Allt hade börjat den dagen han hade fått reda på att han egentligen var adopterad och att hans mamma och pappa inte var hans riktiga föräldrar. Då tappade han fotfästet och det skulle dröja innan han hittade sitt sammanhang igen.

Under turnerandet eskalerade hans missbruk.

– Men jag kan inte skylla på sammanhanget, säger han. Man kan leva det livet utan att supa ihjäl sig. Jag skyller heller inte på mina kompisar, den ende jag kan skylla på är mig själv.

Han mådde allt sämre av missbruket och försökte själv att sluta, utan att lyckas. Det var inte förrns en av hans kompisar tog honom med till en församling hemma i Vasa som han lyckades.

– Det hände något då, säger Pontus J. Back. Bara på en kväll blev jag fri från alkohol och sedan dess har jag inte druckit en droppe.

Men han var fortfarande sjuk och till slut sa kroppen ifrån och han hamnade på sjukhus.

– I princip alla mina inre organ hade lagt av, konstaterar han.

Och det var när han låg där och stirrade döden i ansiktet som han säger sig ha hört en röst som var Jesus.

– Rösten frågade mig när jag senast sa till min familj (hustru och fyra barn) att jag älskade dem. Då insåg jag vilken dålig make och dålig pappa jag var, säger Pontus J. Back.

Han tillfrisknade och i drygt tio år har han nu turnerat världen över under epitetet den rockande pastorn, The Rocking Rev. Med musik som till största delen är ren rock and roll med influenser av sydstatsrock och blues berättar han om sitt liv.

– Jesus har sagt att jag ska göra det här och hjälpa andra att få uppleva det här underbara som jag har fått uppleva, säger Pontus J. Back.

Men han vill inte gärna prata om religion utan föredrar att kalla det för andlighet.

– Att vara religiös är bara ett sätt att säga att man underkastar sig en massa regler, säger han.

Hans repertoar består heller inte av endast andliga sånger.

– Jag vill göra det jag vill, säger han. Vill jag spela vanliga låtar så gör jag det.

Och för att bättra på sin relation med barnen så turnerar han nu hela tiden tillsammans med äldste sonen Sebastian som sköter tekniken.

– Jag försöker rätta till allt som blivit fel, säger Pontus J. Back.