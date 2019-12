Robinson Crusoe 300 år – en seg överlevare med framtiden för sig som prepper och Marsfarare

Hans uppdykande i världslitteraturen var inte straight-forward.

Författaren Daniel Defoe hette ursprungligen Foe men la till ett "de" för att verka mer adlig. Samma tendens att glida på sanningen visade han i resten av sitt liv. Han var politisk journalist och sålde sin penna till det parti som för tillfället betalade bäst. Det gav honom en stämpel som skrupelfri karriärist och han levde under ständiga hot från sina motståndare för dagen. Läsarna gillade hans satiriska ton, men det hände att han gick för långt och fick uppleva både skampålen och fängelset. Men han grundade också en egen tidskrift som skulle ge folk händelserna, sakligt och utan litterära konstgrepp. Samma enkla stil går igen i Robinson Crusoe.

Under 1600-talet hade imperiet och industrialismen gett britterna bättre ekonomi. Fler kunde köpa böcker, det fanns plats för fler författare och det är ingen slump att England var först ut med romanen som litteraturform. Robinson Crusoe är den första roman som blivit klassisk, men i god Defoe-stil var den från början en fejk. Den gavs ut som självbiografi, "written by Robinson Crusoe himself", och det dröjde innan det avslöjades att Defoe skrivit den och att Robinson aldrig funnits. Ändå blev boken populär och första tryckningen sålde slut på två veckor.

Defoes tankar var inte enbart hans egna. Åtminstone två verkliga förebilder har föreslagits. Dels Alexander Selkirk, skotsk sjöman som 1704 blev strandsatt på en ö utanför Chile. Han blev kvar i fyra år, sydde sig kläder av getskinn liksom Robinson och blev kändis. Man vet att han träffade Defoe. Dels fanns britten Robert Knox, som reste för ostindiska kompaniet och 1659 blev fången på Ceylon, nuvarande Sri Lanka. Fast det inte var en obebodd ö levde han isolerat, tämjde höns och getter och skrev efter att han flytt en bok, som Defoe hade läst.

Eftervärlden har läst in massor av symbolik i Robinson Crusoes öden, hans 28 år på ön, hans strävan för att överleva och skapa en dräglig tillvaro, hans möte med Fredag. Ofta har tolkningarna förstås speglat tolkarnas egen tid och övertygelse. Rousseau såg upplysningens tro på människans förnuft och menade att boken är en instruktion i hur man lär sig behärska naturen. Irländaren James Joyce såg britternas imperialism: "Han (Robinson) är den sanna prototypen för en brittisk kolonisatör... hela den anglosaxiska andan finns i Crusoe: Den manliga självständigheten, den omedvetna grymheten, envisheten, den långsamma men effektiva intelligensen, den sexuella apatin och den beräknande fåordigheten."

Robinson har fått kritik för att han handlar med slavar, för den syn på "infödingar" som självklart gjorde Fredag till hans tjänare och för att Fredag måste bli "en god kristen". Det är lätt att döma dåtidens människor efter nutidens moral, och både slavhandel, etniska hierarkier och obönhörlig mission var vardag i den tid som Defoe skildrar. Men det har också hävdats att Defoe själv bekämpade imperialismen. Konstruerade han sin romanfigur helt i försäljningssyfte; som en som inte behövde företräda det goda och rätta utan bara fick stå för det folk kände igen och ville läsa om? Ingen vet.

Kommer de människor som ska kolonisera Mars också att snegla på Robinson?

Inte heller vet vi om Defoe anade att han skrivit en klassiker, som skulle gå att applicera på ständigt nya samhällsfrågor. Men troligen inte. Det bara blev så. Att tvingas bryta upp och börja om är djupt allmänmänskligt, och i någon mening är det oss själva vi ser där på stranden. Robinson är ju ingen övermänniska; han är som vi och gör så gott han kan, fast han också växer i karaktär på ön. Lägg till att boken är spännande, urtypen för en äventyrsberättelse. Det är kanske den viktigaste förklaringen till framgången.

Robinson har refererats till så många gånger i böcker, filmer med mera att ett verk i hans efterföljd fått ett eget namn, robinsonad. Och än i dag har han något att säga oss. Göran Everdal skriver i novembernumret av tidningen Kupé att Robinson aldrig varit hetare som förebild; han är "förlagan till det vi i dag kallar prepper, en överlevare som aktivt förbereder sig för självförsörjning i en förestående naturkatastrof."

Kommer de människor som ska kolonisera Mars också att snegla på Robinson? En litterär förelöpare finns redan i "The Martian" (Ensam på Mars), högst läsvärd som bok och sevärd som film. Eller kommer vi framöver att inte rikta in oss så mycket på Robinsons praktiska liv som på hur han klarar sin sociala och själsliga hälsa? För att inte bli galen ser han först och främst till att vara sysselsatt med något nyttigt. Därpå är han noga med att ett par gånger om dagen läsa Bibeln och fundera över sitt liv.

Hur skulle vi överleva i ett scenario där vår ständiga uppkoppling har brutits, sociala medier slocknat och den stora informationsfloden dämts upp? Skulle vi klara den tystnaden? Eller tvärtom - kanske kan någon sorts program av andakt, meditation och reflektion redan i dag hjälpa oss att överleva stressen i en flod som fortfarande brusar.