REPLIK: Vissa bilförare verkar alltid vara stressade och sent ute

Det är bara att hålla med mannen som är less på dåligt trafikvett. Man kan fundera om en del bilförare totalt har glömt det man fick lära sig på körkortsutbildningen. Det står klart och tydligt att du skall visa alla andra medtrafikanter hänsyn när du kör.

Att köra defensivt och använda blinkers i god tid underlättar och ger mer säkerhet för alla trafikanter. I en cirkulationsplats flyter trafiken mycket effektivare om alla som är inne i den tar det lugnare och använder blinkers. Det är också bra för miljön för då behöver inte de som ska in i cirkulationsplatsen trampa gasen i botten för att ha en möjlighet att komma in och slippa hör tutningar av de som nästan sladdar fram genom rondellen och försöker skrämma undan andra trafikanter. De verkar alltid vara stressade och sent ute.

Det skulle behövas en hastighetsbegränsning i cirkulationsplatser för framkomlighet och säkerhet. Man kan bara säga till er som känner er träffade: tänk er för innan ni förorsakar en allvarlig olycka i trafiken.

Medtrafikant