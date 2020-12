REPLIK: Varför tackar Centern nej till en utsträckt hand?

INSÄNDARE: Varför avvisar (S) och (M) rättvisa bidrag till samlingslokalerna?

Centerpartiets grupp i kultur- och fritidsnämnden skriver den 23/12 en insändare som riktas mot majoriteten i kultur- och fritidsnämnden. Ärendet det gäller är ett centerförslag som lades på bordet under början av 2019. Efter att förslaget kom har det i sin tur beretts och olika former av skrivelser har blivit verklighet efter förslaget kom. Bland annat så har vi givit förvaltningen flertalet uppdrag under mandatperioden om till exempel utökad granskning av de sökande föreningarnas uppgifter. Centern har även under 2017 och 2019 deltagit i beslut där samlingslokalerna får ersättning efter gällande reglemente då utan reservation av Centern.

Vi i majoriteten upplever denna fråga som större än att ta den vid sittande bord på en nämnd, där vi tar ställning till attsatserna i förslaget. Därför kommer vi i början av 2021 lägga ett utredningsförslag på där vi vill göra en större översyn och se över bidragen till samlingslokaler. Det har även Centern blivit informerade om på sittande nämnd den 14/12.

Vi anser att samlingslokalerna är viktiga verksamheter för en levande landsbygd. Där alla kommundelar får vara med och skapa aktiviteter för en mer attraktiv fritid för alla våra kommuninvånare. Iggesunds och Delsbos Folket Hus blir ofta omnämnda av Centern med en negativ torn. Vi förnekar inte att det finns en ideologisk spänning i frågan. Men för oss är det viktigt att både folket hus och bygdegårdarna kan få bra förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

För oss handlar det inte om att minska budgeten till dom viktiga samlingslokalerna för oss handlar det om att få ett gediget reglemente och tydliga bidragsregler. Att då lägga ett förslag där man direkt gör stora förändringar i reglementet kan bli olyckligt.

Vi hoppas på att Centern vill delta i arbetet med utredningen så vi får till ett beslut i slutändan som håller för framtiden så beslut inte rivs upp.

Gerd Olsson (S) ordförande kultur- och fritidsnämnden

Adam Rydstedt (M) vice ordförande kultur- och fritidsnämnden