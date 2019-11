REPLIK: Vänsterpartiet vill ha ett jämlikt Sverige och vi blundar inte för pensionärerna

Replik till insändaren från Hans Lindberg angående skattehöjning.

Att höja den kommunala skatten är, som jag skriver, inte alls ett roligt förslag att lägga och jag håller med dig om att den drabbar människor med låg inkomst mer än de med högre inkomst. Det bästa hade såklart varit om regeringen hade prioriterat en fördelningspolitik med progressiva skatter för ett mer jämlikt Sverige och skickat mer resurser till kommunerna. Men idag är det tyvärr sänkt skatt för de som redan har mest som är viktigast för Sveriges regering. Ett tydligt exempel är nu senast då man tog bort värnskatten.

Vänsterpartiet blundar dock inte för pensionärerna som du hävdar. I Vänsterpartiets budgetmotion till riksdagen lägger vi förslag om att höja garantipensionerna med 1 000 kr/månad, vilket är mer än regeringen föreslår. Vi var dessutom ensamma i riksdagen om att inte vilja höja pensionsåldern och vi har länge drivit frågan om sänkta skatter för pensionärer. Förra mandatperioden fick Vänsterpartiet bland annat igenom avgiftsfria läkarbesök i öppenvård för 85+ och fördubblat tandvårdsbidrag.

Sverige är ett rikt land, men just nu är pengarna skevt fördelade. Skillnaderna mellan de som har och de som inte har ökar varje år och faktum kvarstår: kommunen behöver få in mer resurser. Just nu klarar inte kommunen att ta hand om sina medarbetare vilket i sin tur leder till att vi misslyckas i vårt samhällsuppdrag. Den välfärdsslakt som länge pågått i Sverige måste få ett slut. Dessutom var Vänsterpartiet i Hudiksvall det enda partiet som röstade emot höjda arvoden för politiker.

Charliene Kiffer Goude, oppositionsråd (V) Hudiksvall