REPLIK: Syrgas och näringsdropp kan hjälpa om det görs på rätt sätt

Replik på insändaren från Olov Åkerlund: Syrgas och näringsdropp borde kunna rädda livet på fler äldre!

Hej Olov, jag delar helt din åsikt avseende syrgas och näringsdropp. Men det skall göra under kontrollerade former det vill säga vid akut sjukdom, inläggning på sjukhus och uppstart med behandling. Om någon behandlingsform blir kronisk kan den bli föremål för fortsatt behandling i hemsjukvård. Är man fullt frisk kan man oavsett ålder även ha nytta av respiratorbehandling. Däremot om man har många komplicerande sjukdomar och är i livets slutskede – närmaste tiden - det vi kallar palliativ vård, anser jag inte man skall sätta in sådan behandling under förutsättning att man är överens med patient och eller anhöriga.

Med vänlig hälsning

John Mälstam, chefläkare, Region Gävleborg