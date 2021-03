REPLIK: Sveriges klimatomställning kräver tillgång till fossilfri el

Ann-Britt Lindmark-Lagerwalls argumentation missar en central del i det skede som Sverige befinner sig i, nämligen att elektrifiering av industrin för att nå våra klimatmål kommer kräva massiva mängder med fossilfri el.

LKAB, SSAB, Northvolt och nu senast H2 Green Steel satsar hundratals miljarder för att ta fram banbrytande ny teknik för att få bort utsläppen. Förutsättningen för att de ska lyckas är att de finns en god tillgång på fossilfri el. Enbart LKAB:s omställning kommer dock kräva motsvarande en tredjedel av den el som produceras i dag. Majoriteten av dagens elproduktion finns samtidigt i norra Sverige, i och med att kärnkraften avvecklats i söder. Att täcka upp produktionsminskningen i söder med el från norr kommer däremot bli svårt i och med de nya industriprojekten. Vi kommer därför behöva producera mer el. Experter menar att vi kommer att behöva producera 60 procent mer el till 2045.

Kärnkraften kommer därför även i framtiden spela en viktig roll i vårt energisystem. Vad gäller förvaring av kärnbränslet så är den frågan redan löst. Ett förslag om både mellanförvaret och slutförvaret ligger just nu på regeringens bord. Det enda som behövs är att regeringen godkänner detta. Just nu pågår dessutom forskning och utveckling världen över för att göra kärnkraften säkrare, effektivare och mer konkurrenskraftig. Statligt ägda Vattenfall är till exempel involverade i ett forskningsprojekt i Estland gällande Små modulära reaktorer. I Sverige har Uniper lämnat in en ansökan om en testverksamhet vid Oskarshamn.

För klimatet och svensk konkurrenskrafts skull så hade det varit bra om det ideologiska motståndet mot kärnkraften kunde läggas till historien och att vi kunde enas om att all fossilfri el är bra. Det skulle gynna klimatet och Sverige på riktigt.

Lars Hjälmered (M) näringspolitisk talesperson, Lars Beckman (M) riksdagsledamot för Gävleborgs län