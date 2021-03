REPLIK: Svar till "Bokningstumult vid coronavaccination"

Läs insändaren: INSÄNDARE: Bokningstumult vid coronavaccination

Hej Håkan!

Vi använder inte samma bokningssystem för vaccination mot covid-19 som du använde för bokning av vaccination mot influensan i höstas. En av anledningarna till att vi valde att ändra hur vi tar emot bokningar är just det du säger, att du fick ringa många gånger för att komma fram och vi valde istället att erbjuda två sätt att boka tid för vaccinationer mot covid-19, en väg via webbplatsen 1177.se och ett komplement till det via telefon.

Gällande ditt förslag om ett kösystem via sms eller mejl så är det just det kösystemet som vi erbjuder fast via telefon för dig som inte har möjlighet att boka tid själv via webbplatsen 1177.se. Man får information när det är dags att boka sin tid, ringer då ett samtal till ett centralt nummer och ställs då i kön för att bli uppringd när det finns vaccin att erbjuda i den kommun som man valt att ställa sig i kön till.

Tyvärr kan det dröja flera veckor, ibland upp till 5-6 veckor innan man blir uppringd då det är tillgången på vaccin som avgör hur många tider som kan delas ut. Om du istället har Bank-ID har du möjlighet att själv logga in via webbplatsen 1177.se för att boka en tid direkt då lediga tider blir tillgängliga. Där har du även möjlighet att hitta avbokade tider om du kan tänka dig att åka till en vaccinationsplats med kort varsel. Du kan även se lediga tider i andra kommuner och kan göra valet att resa en bit för att få din vaccination. Även här är det tillgången på vaccin som avgör hur många tider som läggs ut för bokning och eftersom vi just nu har väldigt få doser att dela ut så tar tiderna slut väldigt fort, men nya tider läggs ut varje vecka.

Vi hoppas att något av våra två sätt ska passa dig, antingen att aktivt söka en ledig tid själv eller ställa dig i vårt kösystem.

Ida Kedling, verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg