REPLIK: Svar på insändare "Alliansen duckar för ansvar…"

Vad är motiven bakom (S) agerande som berör otrygga anställningar? Vill (S) ge outbildade fast anställning inom skola och omvårdnad? Är motivet ren okunskap eller är det ett sätt att försöka vinna billiga politiska poäng?

Omvårdnadsnämnden (ON) har inga ”otrygga” anställningar. De timvikarier som är anställda av ON är tjänstledig personal som vikarierar under sin ledighet. Visstidsanställda har vikariat under en bestämd tid. ON har i princip ingen outbildad personal.

Det stämmer att antal fasta tjänster har minskat. Det beror på att uppdragen har minskat. Varje enhet har ett givet antal tjänster utifrån de uppdrag man har, detta styrs av de sk. bemanningsnivåerna, som beslutades av en S-ledd nämnd. Nämnden har nu beslutat att se över dessa nivåer. Att ON:s behov av fler vikarier ökat kan enkelt skrivas Covid-19! Vi är tacksamma för alla som vill att arbeta inom omsorgen!

Att ha en fungerande vikariepool är viktigt. Bemanningen är organiserad under arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN). Bemanningen har fast anställd personal men även många timanställda. Och även om stor del arbetar med omvårdnad är de fortfarande anställda av Arbetsmarknads- och socialnämnden. Det borde S veta, det är de som beslutat så!

När kommunfullmäktige antog Alliansens budget, gavs ett uppdrag att se över bemanningen så att den blir ”ändamålsenligt organiserad och dimensionerad”. Vi såg problemen med en stor kommunövergripande vikariepool. Vi ser hellre att varje enhet ansvarar för sina ”egna” vikarier och att vikarier inte ska ”springa i” alla kommunens olika verksamheter. Rådande pandemi har verkligen visat på vikten av att ha färre vikarier på olika enheter. Detta arbete pågår – Alliansen duckar alltså inte för några problem - vi tar tag i det som borde gjorts för länge sedan!

Menar S att icke behöriga outbildade ska få tillsvidareanställning? Menar S att anställningar inom förskola, skola, vård och omsorg är ”enkla jobb” som utan problem ska ges obehöriga outbildade?

Vi är väl medvetna om de brister som stundtals finns med bemanningens vikarier. Därför har introduktionsutbildningar förstärkts och tack vare Alliansen finns fortfarande omvårdnadsprogrammet kvar i Söderhamn.

När fakta och sakargument saknas kommer personangreppen. Vi tycker det är beklagligt att S använder frågor som gäller personal och kvalité för våra kunder som politiska slagträ i debatten. Vår energi ska användas till att göra Söderhamn bättre – det gör Alliansen

Anders Ramstrand (KD) Ordförande Omvårdnadsnämnden