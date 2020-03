REPLIK: Skolan är viktig och förändringar ska genomföras ansvarsfullt

Svar på insändare: Låt årskurs 6 få gå kvar i Ilsbo!

Årskurs 6 tillbaka till Ilsbo, låter enkelt men måste göras med hänsyn tagen till flera faktorer för att ske på ett ansvarsfullt sätt.

Sedan länge har vi ett eftersatt underhåll av förskolans och skolans lokaler i kommunen. Lokalresursutredningen, som redovisade sin rapport våren 2019, bekräftade att behov av nybyggnation eller renovering av förskolans och skolans lokaler var stor och i alla kommundelar.

Att låna så mycket pengar som krävs för detta samt att genomföra så många projekt kräver en planering över en längre tidsperiod och därmed prioriteringar av i vilken ordning projekten ska genomföras. Därför tillsatte kommunstyrelsen en beredningsgrupp, hösten 2019 för att arbeta med prioriteringsfrågan. Alla kommunstyrelsens partier finns representerade i denna grupp. Gruppen träffades intensivt under hösten och arbetade bl a med att prioritera utifrån lokalernas skick och renoveringsbehov, personal, barn och elevers arbetsmiljö samt trångboddhet och barn- och elevutveckling kommande år. I slutet av 2019 lämnade beredningsgruppen en prioriteringsordning för första omgångens projekt som låg i Hassela, Gnarp och Bergsjö. Projekten i Harmånger och Ilsbo skulle komma i den andra investeringsperioden. Alla politiker i beredningsgruppen var eniga om detta!

Ilsbo är en modern och fräsch skola med god, fysisk miljö. I skolan är man dock trångbodd. Förskolan disponerar lokaler där för en av sina förskoleavdelningar, som inte ryms i förskolans ordinarie lokaler. Planen är att i andra investeringsperioden bygga ut förskolebyggnaden så att all förskoleverksamhet ryms där. Då kan skolan rymma åk 6. Det har satsats på Ilsbo skola under 2019, då skolans samtliga fönster har bytts ut. I det kommande EPC-projektet som handlar om inre miljö och energieffektivisering så kommer 4,2 miljoner att investeras i Ilsbo skola för att förbättra den fysiska miljön. På min agenda står också att driva frågan om att under 2020-21 få till en fin utemiljö/skolgård för barn och elever vid Ilsbo skola. Majoriteten har i sin deklaration inför mandatperioden, framhållit frågan om att upprusta kommunens skolgårdar. En fråga som många föräldrar framförde önskemål om i samband med vårt skoldialogmöte i Ilsbo, i november 2019.

Anette Nybom (S), ordförande utbildningsutskottet