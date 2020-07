REPLIK: Rutter för avfallsinsamling ses över

I en insändare 13 juli vill signaturen ”Fast boende i Nordanstigs kommun” att bilen som samlar in miljöfarligt avfall även ska stanna i Årskogen. Det är ett rimligt önskemål och vi kommer att se över möjligheten att i framtiden ändra rutt eller lägga till fler orter.

I dag sker insamling med hjälp av en upphandlad extern entreprenör som kör utifrån en förutbestämd rutt. Det är tyvärr inte möjligt att ändra rutt under gällande avtalsperiod.

Vi har under de senaste åren arbetat hårt för att öka service och tillgänglighet. Generösa öppettider på de två återvinningscentralerna, med bland annat lördagsöppet under hela året, har blivit mycket uppskattat.

Farligt avfall samlas in ute på fältet vid två tillfällen under året. Grovsopor samlas in vid tomtgräns vid sex tillfällen under året. Information kring tider finns på kommunens webbplats.

Kommunen tillhandahåller också insamlingsstationer på ICA Gnarp, ICA Harmånger och ICA Bergsjö där batterier och glödlampor kan lämnas.

Insamling av alla slags förpackningar finns i dagsläget på tolv platser i Nordanstig. Ansvariga är företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Frågor om återvinningsstationerna måste jag tyvärr hänvisa till dem.

Jimmy Nilsson

Enhetschef Avfall och återvinning