REPLIK på två insändare om äldre som berörde mig – fast på helt olika sätt

Den bästa insändare jag sett på mycket länge "Vi äldre syns inte-har blivit en belastning" skriven av Riskgruppsmedlem. Precis som jag känner det i denna grupp: totalt värdelös,omyndigförklarad, är till besvär. Texten säger precis allt som det ser ut idag för många.

En annan insändare samma dag under Dagens Ris av signaturen vänligen Ove berör mig helt tvärtom. Jag tillhör de som ogenerat knallar in i matbutikerna (dock inte i Söderhamn) trots att man ska avstå. "Nonchalans utan like" skriver han.

Jag har ingen som handlar åt mig och jag vill själv välja varor, se priser och sista datum – något som knappast de som plockar ihop har tid med. Sedan kostar det extra för hjälp och hemkörning. Maten är tillräckligt dyr ändå, hälsar

Fattig pensionär som håller sig på avstånd