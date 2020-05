REPLIK på ledare: Klimatet inväntar inte ekonomin

Frida Demervall raljerar i sin ledare över klimataktivisternas budskap och förminskar den världsomspännande rörelsen till ”vänsterdebattörer”. Coronapandemin går som en löpeld över världen. Vaccin och botande behandling saknas och ingen kan gå säker. Stängda gränser, drastiskt minskat resande, avstannad turism och minskad konsumtion leder till konkurser, arbetslöshet och ökande fattigdom. Är det priset vi måste betala för att rädda klimatmålen i Parisavtalet från 2015 och vår egen klimatlag från 2017?

Utsläppen av klimatgaser under 2020 spås minska med 8 % i coronakrisens spår. Halten av hälsofarlig kvävedioxid och partiklar i luften har minimerats och många människor i världens storstäder har äntligen fått uppleva att andas ren frisk luft. Klimatomställningen skall givetvis inte ske under så oordnade och dramatiska former som coronapandemin medfört. Frida Demervall menar att man är naiv om man inte inser att allt måste återgå till det ”normala” efter pandemin. Men det är inte normalt med ohejdad tillväxt som förutsätter fossila bränslen och överutnyttjande av råvaror och skamlös utnyttjande av människor i tredje världen.

Frida Demervall tror att tekniska lösningar och innovationer fixar klimatfrågan. Underförstått kan vi lugnt fortsätta våra bekväma liv utan klimatångest. Ett farligt budskap. Efter pandemin har politikerna många chanser att göra skillnad genom ekonomiska styrmedel som driver tillväxten och utvecklingen i den riktning som är både brådskande och nödvändig. Att våra flygresor med obeskattade fossila bränslen måste minska drastiskt är en självklarhet! Skall medborgarna via skattsedeln hålla SAS under armarna för att rädda det onödiga inrikesflyget i Sverige? Eller skall skattepengarna gå till den nödvändiga och klimatsmarta järnvägstrafiken? Och skall vi i den rika delen av världen fortsätta att unna oss onödiga flygresor kors och tvärs över jorden så fort gränserna öppnas igen? Skall staten verkligen ge stöd till utbyggnad av Arlanda? Skall Preemraff i Lysekil mot allt förnuft få bygga ut sin verksamhet och bli den enskilt största utsläpparen av CO2 i Sverige?

Kommande stöd till fordonsindustrin kan villkoras till produktion av fordon med nollutsläpp. Tekniken finns redan. Kommuner och regioner kan prioritera skattepengar till cykelvägar och kollektivtrafik istället för den vanliga satsningen på bilvägar och parkeringsplatser. Förutom positiva klimateffekter har det också välkända hälsoeffekter!

Att omställning också behövs av livsmedelsproduktion, skogsbruk och konsumtion vet vi också sedan gammalt. Alla borde inse det orimliga i att förbruka mängder av vatten och bekämpningsmedel i tredje världen för att producera överflöd av billiga kläder till oss. Lika självklart behöver självförsörjningsgraden av livsmedel öka och beredskapslagren återinföras. Livet efter pandemin kan bli både annorlunda och bättre.

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall, deltagare i #FridaysForFuture Hudiksvall

SVAR DIREKT: Jag delar din bild av att vi nu har en möjlighet att göra klimatmässigt smartare val och jag hoppas att erfarenheterna från den här pandemin kan bidra till det. Jag har inte påstått att vi måste återgå till det "normala", men likt andra gånger i historien när vi har sett dippar i utsläppen på grund av extraordinära händelser, som krig och finanskrig, så har det varit just dippar och sedan har utsläppen fortsatt att öka. Att tro att mänskligheten inte skulle återgå till sina liv och fortsätta släppa ut miljöförstörande ämnen efter att pandemin är över, det är det jag menar är naivt. Jag ser också farorna för miljön långsiktigt om vi inte få fart på ekonomin, då investeringar i miljöteknik och grön energiomställning riskerar att utebli, så som nu befaras i USA och Kina.

Frida Demervall