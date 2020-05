REPLIK på ledare: Husbehovsfisket är inte problemet – skarv och säl är ett större hot

Frida Demervall skriver i en ledare den 13 maj om fisket i våra kustvatten, hennes text genomsyras av faktafel, historielöshet och okunskap om den fråga som hon tar upp. Husbehovsfiske med nät har förekommit i våra kustområden så länge som människor levt där, i tusentals år. Det har i alla tider varit ett sätt att få mat på bordet, på samma sätt som människorna odlade grönsaker och höll en hushållsgris. Detta husbehovsfiske har avtagit kraftigt under de senaste decennierna men utövas idag av ett fåtal. Detta fiske har alltid bedrivits med förnuft och respekt för naturen, man tar aldrig upp mer fisk än man kan äta färsk och lägga i frysen för kommande måltider, att ta upp till exempel en sik för att fotografera den och publicera på facebook har jag aldrig sett förekomma. Husbehovsfiske är ett ytterst ekologiskt sätt att få mat på bordet.

Vi har under senare år sett en nedgång i fiskbestånden, framförallt sik och gädda, att lägga skulden för detta på ett ytterst fåtal husbehovsfiskare är naturligtvis helt felaktigt. Om vi som exempel ser på området Hudiksvallsfjärden - Hornslandet - Agön som jag känner bäst till, finns det uppskattningsvis 20 personer som i dagsläget ägnar sig åt husbehovsfiske med nät, dessa tar upp, högt räknat cirka 50 kg fisk på en sommar, det ger ett totalt upptag på 1000 kg. I samma område finns enligt länsstyrelsens beräkning cirka 3000 skarv, denna fågel äter 0,5 kg per dag. Under en sommarsäsong på 6 månader ger det ett upptag på 270 000 kg fisk. Till detta kommer ett stort antal sälar som äter 7 kg fisk per dag. Proportionen talar för sig själv.

Havs och vattenmyndighetens beslut om begränsningar av nätfisket bygger, som vi kan se, inte på faktaunderlag utan är ett utslag av att visa någon form av beslutskraft och då är det enklast att ge sig på människornas uråldriga möjlighet att bedriva ett ekologiskt hållbart husbehovsfiske. I detta kan vi även se det bakomliggande tankegodset att det alltid är människan som är orsaken till förändringar i den ekologiska balansen. Som journalist bör man väl istället för att vara myndighetens språkrör kritiskt granska och ifrågasätta dess beslut. Beslutet att lilla Kalle och Lisa inte skall få meta upp tio stycken abborrar är naturligtvis i sammanhanget lika irrelevant. Som jag framfört ovan är vår marina miljö utsatt för en kraftig påverkan, men det är inte det fåtal människor som husbehovsfiskar som är orsak till detta.

Janne Skoglund, Lingarö, husbehovsfiskare, sjökapten

SVAR DIREKT: Janne Skoglund har självfallet rätt i att det inte huvudsakligen är människor som fiskar för husbehov som är orsaken till nedgången i fiskbestånden. Skarven är ett problem, industriellt storskaligt fiske och miljöföroreningar är andra. Men faktum är att bestånden av rovfiskar har gått ner och det gör att även husbehovsfiskare måste anpassa sig till detta faktum.

Frida Demervall