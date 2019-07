REPLIK: Nästa år kan vi väl ordna lupin-plockardag i Östernäs!

Tack för svaret Gata/Park Ljusdals kommun! Hoppfullt att det finns medvetenhet om lupinerna.

Ordna plockardag för lupiner! Kalla in frivilliga i Ljusdal, skolklasser, pensionärs- och naturskyddsföreningar osv. I år är det för sent för detta men nästa år, ta t ex veckan efter midsommar innan lupiner fröar av sig. Börja vid fälten bredvid den östra rondellen och vidare mot Östernäs och sen promenadvägen runt Kyrksjön (som är ganska skonat - ännu).

Man behöver bara placera ut stora plastsäckar som hämtas till bränning när de är fulla med lupinblommor. Kanske något företag bidrar med varm korv och läsk - då kommer många!

Östernäsvän