REPLIK: Lägg i ett par växlar om ni menar allvar med att satsa på Forsa

Replik på insändaren från Mikael Löthstam (S): Vi satsar även i Forsa – men kanske bör du ta en titt i backspegeln själv, Anton Stark?

Dags att majoriteten lägger i ett par växlar. Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande, menar att majoriteten satsar i Forsa. Något jag fortfarande ställer mig frågande till. Han pekar bland annat på en satsning där man ska bygga upp och bygga ut den förskola som brann ned i Sörforsa för drygt 1,5 år sedan. Det är absolut en bra och nödvändig satsning men jag tycker att det är synd att en förskola ska behöva brinna ner för att majoriteten ska genomföra en sådan satsning i Forsa.

Vad gäller frågan om busshållplatsen vill jag ge Mikael Löthstam en eloge för att han medger att det blivit fel i majoritetens interna processer. Samt att det nu ska genomföras en medborgardialog. Som jag skrev i min insändare hoppas jag dock att det inte blir en monolog där majoriteten redan har bestämt sig. Se nu till att lyssna på Forsaborna.

Jag tror att många som bor i Forsa håller med mig i att det var länge sedan en riktig satsning gjordes i Forsa. Mycket av det som Löthstam radar upp är saker som är på gång ”någon gång i framtiden”, men Forsa har inte sett några riktiga satsningar under snart tio års tid. Jag säger dock inte att allt var guld och gröna skogar när allianspartierna styrde, men vi startade upp ett landsbygdsarbete som tidigare aldrig gjorts. I det arbetet var bland det viktigaste att genomföra medborgardialoger i varje kommundel för att få en bild av vad som efterfrågades runt om i vår kommun.

Jag är fortfarande förhållandevis ny i politiken och under mina sex år har Löthstam styrt kommunen och under dessa år har egentligen ingenting hänt i Forsa. Eller ja, vi har fått en multisportarena, vilket är uppskattat, samt några bänkar där vattentornet en gång stod. Enligt mig måste majoriteten nu lägga i ett par växlar till. Lite mer borde man ha hunnit med under sex år vid makten.

Anton Stark, ledamot i kommunstyrelsen (C)