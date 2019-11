Ann-Britt Lindmark-Lagerwall hävdar att Sverige har mycket större koldioxidutsläpp per capita än vad Kina har. Det påståendet stämmer inte med tillgängliga fakta. Enligt olika källor ligger Sveriges utsläpp på 4,5-5,6 ton per person och år, medan Kinas ligger på 6,2-7,7 ton per person och år.

Lars Kamél, nätverken Klimatsans och Clexit Sverige