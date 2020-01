REPLIK: Jerker Sjölanders avoghet mot vetenskap beror på bristande kunskap

Jerker Sjölanders senaste inlägg i debatten: Bevis som lyser med sin frånvaro

I ett stort antal insändare har Jerker Sjölander under flera år visat sin avoghet mot, brist på kunskap om och förståelse för naturvetenskap, i synnerhet de vetenskapliga disciplinerna som lämnat bevis för evolutionen.

Sanningen är att i dag tillhör utvecklingsläran en av de bäst bevisade naturvetenskapliga teorierna, skrev Antje Jackelén på Svenska Kyrkans hemsida den 12 februari 2009, dagen 200 år efter Darwins födelse. Antje Jackelén är Sveriges ärkebiskop sedan 2014.

Jag har i tidigare insändare redovisat bevis för evolutionen. Den evolution som Jerker Sjölander kallar rena gissningar och obekräftade antaganden.

Så sent som 2018 gavs nobelpriset i kemi till tre forskare vars forskningsresultat stöder evolutionen. Bevis för evolutionen är geografiska bevis, geologiska, paleontologiska, jämförelse av anatomiska strukturer och biokemiska bevis. Pågående evolution kan observeras idag, t ex antibiotikaresistens hos bakterier och inom husdjursavel och växtförädling för att nämna några lättbegripliga.

Mer om bevis för evolutionen finns att läsa i Jerry Coynes bok ”Tro kontra fakta. Varför vetenskap och religion är oförenliga”. (Boken finns ännu bara på engelska.)

Jerker Sjölander tror inte på naturvetenskapen, men däremot på Bibeln, vars innehåll visar att den är en sagobok. Den berättar absurditeter såsom ormar och åsnor som talar, om en man som levde under tre dygn i en vals buk, att solen stod stilla på himlen under nästan ett helt dygn, att Röda Havet delade sig så att människor kunde gå på bottnen för att undkomma fienden och att åtta människor och miljontals djurarter fanns ombord på en 150 m lång, 25 m bred och 15 m hög båt under ett år och tio dagar. Uppräkningen kan göras betydligt längre. Sådant här tror Jerker Sjölander på, men inte på vetenskaplig forskning!

Att det finns en gud är en hypotes och bevisbördan vilar helt och hållet på den troende! (Fritt efter den engelske poeten P.B. Shelley.)

Bo Gullefors