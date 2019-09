REPLIK: Jag skulle vilja plocka in allt i Pride som Mats Hylander är skeptisk mot

När jag läser Mats Hylanders insändare blir jag riktigt imponerad. Mats måste verkligen ha gått igenom hemsidan dag för dag och tid. Han har lagt märke till så mycket men även missat mycket.

Mats väcker intresset i mig. Han tar upp saker som jag har önskat plocka in i vårt program i Söderhamn men jag har hejdat mig själv just för att många är fortfarande inte mogna för det just Mats har lusläst.

Jag deklarerade väldigt sent i en status att Pride i Söderhamn är väldigt normaliserad vilket gör att det blir folkligt och festligt. Men ju mer jag har projektlett och växt i min roll, fått bättre självförtroende och blivit tryggare i mig själv tack vare alla vänner, familj och besökare så funderar jag väldigt mycket på varför jag inte bara bokar in det som många är rädda för eller har fördomar över.

Mats Hylanders insändare sprider okunskap, funderingar, mycket frågor och undringar, men även en styrka

Här ser vi vikten över hur rädslan sprids och frågor hopar sig. Att Prideflaggan blandas ihop med BDSM och fackförbund etc är bara ett gott livstecken. Det betyder att alla är välkomna under samma paraply.

Allt kan målas in under Prideflaggan. Allt har ett budskap. Jag tycker att det är dags att vi vågar blandar in det minimalistiska i det minimala som sällan får utrymme.

Vi bokar in föreläsare inom BDSM och vi bokar in någon från Rose Alliance som får prata om sexköpslagen och svara på funderingar och frågor så vi även kan bena ut fördomar.

Hos mig växer det en styrka till att vilja plocka in allt som Mats Hylander är skeptisk mot.

Det är så vi behöver göra. Vi behöver lyfta fram de som gör sig minst hörda och de frågorna som är mest tabu. Det är så vi kommer framåt, med Pride.

Allt under samma regnbåge.

Majs Keller, entreprenör, projekledare för Söderhamn Pride