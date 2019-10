REPLIK: Hudiksvall kan göra mer för miljön - men majoritetens engagemang brister

Det är bråttom att vända den negativa miljö- och klimatpåverkan som moderna samhällen skapar. Det visade återigen den FN-rapport från IPCC som som publicerades i september. Men majoriteten i Hudiksvalls kommun nöjer sig med en snart tre år gammal Energi- och klimatstrategi som rättesnöre i sitt arbete.

När Centerpartiet i en motion efterlyser en uppdatering av strategin och en mer effektiv miljö- och klimatpolitik i Hudiksvalls kommun då anklagas vi i ett insändarsvar av kommunledningen för ”tjyv- och rackarspel ”.

Vid fullmäktiges behandling av vår motion var majoritetens yttrande lojt och man nöjde sig med att anse motionen besvarad. Detta trots att man själv påpekade att det systematiska klimatarbetet inte har genomförts fullt ut, utan lite i varierad ambitionsnivå av nämnder och förvaltningar.

I sitt insändarsvar radar nu kommunledningen upp ett antal punkter som de menar är den politik de idag driver. Flera av dessa punkter är initiativ som startades upp när allianspartierna tillsammans med Mp styrde kommunen 2010-2014. Många av dessa punkter är bra men det räcker inte. Därför skrev Centerpartiet en motion vars syfte var att skapa en effektivare och skarpare miljö- och klimatpolitik. Centerpartiet fick vid behandlingen i fullmäktige stöd av Vänsterpartiet, kd och liberalerna, men tyvärr inte av majoriteten.

Det förvånar oss att Miljöpartiet inte kan kroka arm med oss i dessa viktiga frågor. Vi är inte särskilt många partier i Hudiksvalls kommunfullmäktige som driver på i klimatfrågorna och att Miljöpartiet då väljer att nobba en motion som syftar till att skapa en mer effektiv och genomarbetad politik på området är inget annat än uppseendeväckande. Klimatet måste komma före partiprestigen.

När man nöjer sig med en nästan tre år gammal strategi och att nämnder och förvaltningar jobbar med varierad ambitionsnivå då kan man inte påstå att klimatpolitiken är något prioriterat område för S, M och Mp.

Detta blir dessutom väldigt tydligt när vi ser hur man idag skickar dessa frågor till en liten politisk grupp där bara vissa partier får sitta med, styrgruppen för ekologisk hållbarhet. En grupp där ledamöterna inte ens har några ersättare. Dessa frågor är så viktiga att det borde vara självklart att denna grupp ska vara parlamentarisk och högprioriterad. Nu måste vi se till att gå från ord till handling.

Caroline Schmidt (C), Anton Stark (C), Ingrid Bryntse (C), Sven Bergström Trolin (C)