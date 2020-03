REPLIK: "Hockeyintresserad skattebetalare" får nog läsa på lite

Replik på insändaren: Vi måste göra något för att rädda hockeyn i Söderhamn

Spelare utifrån, ja visst men läs nedan så får du lite fakta på var våra spelare kommer ifrån.

Två spelare från Kanada som varit hos oss två respektive tre säsonger och tillsammans gjort 139 matcher i klubben. Två spelare boendes i Hudiksvall utan koppling till S/L eller Söderhamns IK. En spelare från Bollnäs, spelat hos oss tre säsonger och gjort 117 matcher i vårt A-lag och J18. En spelare från Ockelbo som dessvärre blev skadad och bara gjorde 15 matcher. I övrigt har de som spelat i vårt a-lag under säsongen, 20 spelare med S/L eller Söderhamns IK som moderklubb.

Något vi är otroligt stolta över är att vi under säsongen släppt fram sju spelare födda 2002 eller yngre i vårt a-lag, som gjorde en av de bättre säsongerna på länge.

En detalj som den ”hockeyintresserade skattebetalaren” missade var att vi också har ett U9/TKH lag för de allra minsta där vi har fler deltagare än på många år.

Få ideellt arbetande, det är väl det enda som vi är överens om. Vi är absolut för få, men där har vi nog oss själva att skylla. Istället för att driva på och tjata in folk så gör vi det helt enkelt själva. Inte en optimal lösning, men likväl så får vi jobbet gjort. Men här kan vi helt klart bli bättre och få flera delaktig i vår förening.

Angående uppflytt av J18-spelare till träning a-lag, här har det kanske hänt 4-5 gånger under denna säsong att man hoppat över en J18-träning pga av att man tränat a-lag. Och då det har hänt är det pga av man skall spela match med a-lag dagen efter.

U16-spelares medverkan på J18 träning har nog väldigt lite med tillgång till skjuts att göra än något annat. U16 har haft en målsättning med sin säsong att gå så långt som möjligt i sin serie och vill därför ha sina spelare i träning hos dem. Det är något vi får acceptera och ha respekt för.

Angående ekonomin för dig som skattebetalare så får du nog läsa på en gång till också, vi i Ljusne får 850 000 kronor per år i anläggningsbidrag, det är den faktiska kostnaden för dig som skattebetalare. Kostnaden för Ishallen i Söderhamn är 2 662 500 kronor, då har Söderhamns IK betalt en hyra på 500 000 kronor till kommunen. Så den faktiska kostnaden för dig som skattebetalare för ishallen i Söderhamn är då 2 162 500 kronor. Om du är så sugen på att spara in skattepengar kanske vi skall flytta all verksamhet till Ljusne?

Vårt lån av kommunen på 2 000 000 till en ränta på 3,5% hade vi mycket riktigt problem med att betala under en period. Vi hade då tät dialog med kommun och idag är alla fakturor betalda så idag ligger vi fas med det lånet. Och när detta är betalt så har faktiskt du skattebetalare tjänat pengar, då vi som sagt betalar lånet med en ränta på 3,5%.

Lennart Gard, ordförande Söderhamn-Ljusne HC

Erik Sjödin, sportsligt ansvarig

Anders Wiman, styrelseledamot