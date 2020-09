REPLIK: Flytta inte fokus från frågan Lahenkorva – stå upp för den politik ni för i Gävleborg

Replik på insändaren från Jan Lahenkorva: Kan verkligen Moderaterna styra Gävleborg?

Regionrådet Jan Lahelkorva (S) har ställt frågor kring det moderata ledarskapet – en intressant fråga. Men låt oss först se hur det gått när socialdemokraterna styrt regionen i hundra år. Ingen kan ha missat de långa köerna till vården, läkarbristen och de ständiga och stora ekonomiska underskotten. För att inte tala om vindkraftsfiaskon och konsultrapporter som kastades i papperskorgen, som sammanlagt kostat hundratals miljoner. Nu vill man, för att rädda den katastrofala ekonomin, stänga hälsocentraler och ta bort läkarna på de kvarvarande. Detta är bara ett axplock.

För oss Moderater står människan alltid i centrum och den är vår utgångspunkt i vår politik. Med oss i vår politikutveckling har vi alla de inspel vi fått från våra medarbetare som vi samlat in under de hundratals verksamhetsbesök vi genomfört ute i våra verksamheter och på olika företag. Vi har även ett politiskt program som du Jan kan nå via vår hemsida om du vill läsa på ytterligare.

Men eftersom du ändå frågar kan vi ta några av de senaste förslag som vi lagt under coronapandemin. Vi har bland annat föreslagit ett krispaket innehållande företagsstöd, samtalsakut och kompetensmatchningstjänst samt lagt förslag om att låta medarbetarna ta över personalparkeringar för att slippa böter. Samtidigt har vi ständigt varit pådrivande kring att komma igång med testning av covid-19 och nu senast antikroppstest som vi, till skillnad från er, anser ska vara avgiftsfritt.

Det är försåtligt att du Jan hellre flyttar fokus till andra regioner istället för att stå upp för den politik ni för i Gävleborg. För oss moderater i regionen ligger fokus dock alltid på Gävleborg och hur vi kan utveckla och förbättra vårt län och sjukvården.

Patrik Stenvard (M) regionråd i opposition

Alexander Hägg (M) regionråd i opposition