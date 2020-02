REPLIK: Flera av oss i Orbaden håller inte med signaturen Oroliga ortsbor

Vi är flera Orbadenbor som läst insändaren "Orbadens camping - en sorglig historia" och inte kan instämma fullt ut med denna. Ägaren har gjort investeringar som en ny lekplats som har varit till fromma för oss bofasta som har barn, restaurangdelen har byggts ut, köket har förbättrats, kanoter har införskaffats för uthyrning, nya uppställningsplatser med eluttag har uppförts, ommålning av restaurangen plus några hus har gjorts, nya vägar har blivit till etc. Vi har under åren uppskattat restaurangen där vi otvunget har kunnat träffats för en bit mat eller bara en öl, träffat sommarboende och turister. Vi har också uppskattat att ägaren ordnat med middagar, räkfester och arrangerat trubaduraftnar, midsommar osv.

Grundfelet är att kommunen underlät att införa en klausul i kontraktet vid försäljningen av marken, att den inte skulle få vidaresäljas till annat ändamål än camping. Kommunen inbjöd till möte för information att de ämnade sälja marken till nuvarande ägare och många protesterade mot detta då vi misstänkte att det som nu skett skulle kunna ske. Representanten för kommunen lovade då att en sådan klausul skulle införas i försäljningsavtalet. Vid kontroll nu bekräftas att en sådan klausul aldrig infördes. Vi funderar också över att byggbolaget kan spekulera i att köpa mark som inte detaljplanerats. Vi är ju också oroliga för vad som skall hända och uppmanar kommunen att ägna alla krafter för en lösning. Orbaden hör upplysningsvis till Bollnäs kommun.

Flera medborgare i Orbaden