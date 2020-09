REPLIK: Ett väl genomtänkt beslut är bättre än ett snabbt när det gäller skolornas upptagningsområden

Svar på insändare från oppositionsrådet Alexandra Gard och Socialdemokraterna i BUN: Skolans uppgift är att utjämna sociala klyftor – varför lyfter du inte ens frågan i nämnden Berger?

Det är med förvåning vi läser Socialdemokraternas insändare, eftersom de vet att det pågår ett intensivt arbete i Söderhamn för att få till en bra lösning på hur de framtida upptagningsområden mellan skolorna ska fördelas på bästa sätt. Socialdemokraterna vet mycket väl att frågan ingår i lokalutredningen, som utreds för närvarande. Just nu inväntar vi lokalutredningen som pågår och utreds av extern grupp.

Som Socialdemokraterna även vet, ska presidiet ha dialog med utredarna i september, vilket får oss undra vad Socialdemokraterna menar med att BUN:s ordförande skulle vara passiv i frågan.

Ett beslut om skolornas upptagningsområden måste vara väl genomtänkt, med tanke på att ett sådant beslut ska vara hållbart långsiktigt. Självklart vet vi att det är bråttom. I detta fall är det bättre att skynda långsamt. Med det menar vi, att ett väl genomtänkt beslut är den enda garantin för att vi inte ska behöva ändra skolornas upptagningsområden återigen om ett eller ett par år.

Med vänliga hälsningar

Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamn, Alliansen: Jan-Eric Berger, ordförande (C), Johan Svahn (C), Cina Olsson (C) Johan Mårtensson (C), Karin Velander, vice ordförande (M), Maria Hansson (KD), Hans Blom (L)